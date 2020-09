vor 17 Min.

Dieb versteckt Waren unter Kleidung und wird in Kissinger Markt erwischt

Ein 56-Jähriger stiehlt mehrere Waren in einem Kissinger Supermarkt.

Ein 56-Jähriger stiehlt mehrere Waren in einem Kissinger Supermarkt. Dabei wird er jedoch von einem Ladendetektiv beobachtet.

Mehrere Waren, deren Wert die Polizei im hohen dreistelligen Bereich ansiedelt, stahl ein Mann in Kissing. Am Donnerstagvormittag versteckte der 56-Jährige die Gegenstände aus dem Supermarkt in der Grünzweigstraße unter seiner Kleidung, wurde dabei jedoch von einem Ladendetektiv erwischt.

Ladendiebstahl in Kissing: Schaden im Hohen dreistelligen Bereich

Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Detektiv den Dieb fest. (pos)

Themen folgen