vor 1 Min.

Diebe bocken Lkw auf und stehlen die Reifen

Die Unbekannten gingen auf ungewöhnliche Weise vor.

Mindestens zwei Täter schnitten am vergangenen Wochenende mit einem Bolzenschneider den Zaun eines umfriedeten Geländes im Winterbruckenweg in Derching auf, um auf das Gelände zu gelangen. Dort bockten sie die Sattelzugmaschine eines Kieswerkes vorne hoch, stellten die Achse auf vorgefundene Holzunterlagen, schraubten beide neuwertigen vorderen Reifen ab und rollten diese hinaus. Vermutlich wurden die Lkw-Reifen dort in einen größeren Liefer- oder Kastenwagen eingeladen.

Davor oder danach suchten die Täter das Gelände eines landwirtschaftlichen Lagers in unmittelbarer Nachbarschaft in der Äußeren Industriestraße auf. In einem stillgelegten landwirtschaftlichen Fahrsilo waren mehrere Baumaschinen und Anhänger abgestellt. Hier montierten die Täter auf die gleiche Weise zwei Reifen eines Nachläufer-Anhängers ab und transportierten sie mit ihrem Tatfahrzeug ab. Der Gesamtschaden bei beiden Taten beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.