vor 47 Min.

Diebe brechen ein und lassen Beute zurück

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in Merching und Mering gleich zwei Einbrüche verübt.

In Merching und Mering finden unbekannte Täter in einem Büro und einer Gaststätte wohl nicht das, was sie suchen. Sie lassen wertvolle Beute liegen.

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in Mering und Merching vermutlich gleich zweimal zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Diebe zunächst in ein Firmengebäude in Merching ein. Dort entwendeten sie einen Tresor, den die Beamten später geöffnet in einer Scheune zwischen Merching und Steinach fanden. Samt Inhalt, der aus Fahrzeugpapieren und -schlüsseln bestand. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Einbrecher dann nach Mering aufmachten, um einen erneuten Beutezug zu unternehmen. Denn eine gute halbe Stunde nach dem Einbruch in Merching verschafften sich Diebe Zutritt zu einer Meringer Gaststätte. Auch dort zeigten sich die Täter wählerisch. Sie stahlen Schuhe und Rucksäcke, Wertgegenstände ließen sie zurück. Die Polizei Friedberg bittet Zeugen der Vorfälle, sich zu melden.