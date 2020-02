vor 20 Min.

Diebe brechen in Friedberg Gartenhäuser auf

In mehrere Gartenhäuschen brachen unbekannte Täter in Friedberg ein. (Symbolfoto)

Am Samstag wurden der Friedberger Polizei insgesamt vier Gartenhausaufbrüche in der Kleingartenanlage an der Seestraße in Friedberg angezeigt.

Der Täter drang gewaltsam in die Gartenhäuser ein und entwendete ein aufblasbares Schwimmbecken, Wildkameras, Gartengeräte, ein Fernglas und Solarleuchten. An den Gartenhäusern entstand Schaden von zusammen etwa. 200 Euro, der Diebstahlschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise an die Rufnummer 0821/323-1710.

