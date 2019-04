vor 31 Min.

Diebe brechen in Kissing in Baucontainer ein

In einen Baustellencontainer brachen Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag ein. (Symbolfoto)

Ein Einbrecher machte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem in der Bahnhofstraße in Kissing abgestellten Baucontainer zu schaffen.

Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei vermutet ein Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch in einem Fabrikationsraum in der nahegelegenen Industriestraße. Hier versuchte der Täter erfolglos, zwei Türen aufzuhebeln und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen.

