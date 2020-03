11:30 Uhr

Diebe brechen in drei Kellerabteile in Mering ein

In mehrere Kellerabteile in Mering brach ein unbekannter Dieb ein.

In einem Mehrfamilienhaus an der Röntgenstraße in Mering wurden insgesamt drei Kellerabteile aufgebrochen. Aus einem der Keller wurden zwei Werkzeugmaschinen im Wert von etwa. 460 Euro entwendet, an den beiden anderen Kellern blieb es beim Sachschaden durch die aufgehebelten Holzverschläge.

Täter gelangt über unverschlossene Haustüre ins Gebäude

Der bislang unbekannte Täter drang wohl über die unverschlossene Haustüre in das Gebäude ein, so die Polizei in Friedberg. (AZ)

