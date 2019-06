vor 52 Min.

Diebe heben mit gestohlener EC-Karte 1000 Euro ab

Eine böse Erfahrung machte eine 79 Jahre alte Frau beim Einkaufen in Kissing.

Am Dienstagvormittag wurde einer 79-Jährigen in einem Discounter in der Münchener Straße in Kissing die Geldbörse gestohlen. Die Rentnerin hielt sich dort gegen 11.15 Uhr zum Einkaufen auf. Allerdings hatte sie ihren Geldbeutel nicht bei sich, sondern in ihrer Tasche im Einkaufswagen deponiert. Ein Dieb nutzte laut Polizei diese Unachtsamkeit und stahl den Geldbeutel aus der Tasche.

EC-Karte und PIN im Geldbeutel

Die Seniorin hatte neben Geld auch ihre EC-Karte und ein Zettelchen mit der PIN darin. Der Unbekannte hob sofort 1000 Euro an einem Geldautomaten ab. Am Nachmittag erhielt die Geschädigte einen Anruf einer Kissingerin, wonach deren Kinder den Geldbeutel samt Inhalt, doch ohne Geld und EC-Karte, beim Spielen gefunden hatten. (FA)

