vor 43 Min.

Diebe lenken Kassierin in Friedberger Supermarkt ab und erbeuten Bargeld

Ein Mann hat in Friedberg eine Kassierin in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen konnte sein Komplize Bargeld aus der Kasse stehlen.

In Friedberg haben zwei Männer eine Supermarkt-Kassierin ausgetrickst und Bargeld gestohlen. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr sie sich in einem Supermarkt in der Lechhauser Straße auf. Einer der beiden Männer wollte an der Kasse Geld wechseln. Die Kassiererin war laut Polizei durch die Gesprächsführung so abgelenkt, dass der zweite Mann unbemerkt Bargeld aus der geöffneten Kasse nehmen konnte. Es entstand ein Diebstahlsschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

So sehen die Friedberger Supermarkt-Diebe aus

Die Männer waren ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet, einer hatte weiße Sneaker an und trug eine auffällige Kette. Sie entfernten sich mit einem dunkelgrauen Passat mit Hamburger Kennzeichen. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

