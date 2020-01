12:15 Uhr

Diebe machen sich in Friedbergüber Fahrräder her

Auf Reifen und weitere Fahrradteile haben des Diebe in Friedberg am Wochenende abgesehen. (Symbolfoto)

Auf Fahrräder haben es am Wochenende Diebe in Friedberg abgesehen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag diverse Teile eines höherwertigen Fahrrades entwendet. Von dem in der Friedberger Frühlingstraße versperrt abgestellten Fahrrad wurde sowohl das vordere Rad sowie die komplette Steckbeleuchtung gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 110 Euro. Im selben Tatzeitraum wurden von einem am Friedberger Bahnhof abgestellten Fahrrad der Vorder- sowie Hinterreifen entwendet. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0821/323-1710 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

