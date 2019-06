11:59 Uhr

Diebe stehlen komplettes Gerüst von der Baustelle

Unbekannte schlagen am neuen Dasinger Bauhof zu. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Am Wochenende haben Unbekannte am Neubau des Dasinger Bauhofes am Laichwiesenweg auf zwei Gebäudeseiten das komplette Gerüst abgebaut und gestohlen. Die dreisten Täter kamen laut Polizei zwischen Samstagmittag und Montagfrüh mit wenigstens einem Lkw mit Zwillingsbereifung, hoben das einfache Bauzauntor zur Seite und begannen, an der uneinsichtigen West- und Südseite das komplette Gerüst abzubauen. Das Gebäude ist an Südseite ca. 60 Meter, an der Westseite ca. 30 Meter lang und gut 14 Meter hoch. Auf der Südseite war das Gerüst sogar doppelt aufgebaut, um an den Dachvorsprung zu gelangen.

Das Alu-Gerüst war speziell lackiert

Alle Alu-Gerüstteile der Marke Layher waren von der Gerüstbaufirma zur besseren Erkennbarkeit mit schwarzen und roten Streifen nachträglich lackiert worden. Der Schaden für die Firma aus dem südlichen Landkreis geht in die Hunderttausende.

Wer hat am Dasinger Laichwiesenweg etwas beobachtet?

Da der Laichwiesenweg an der Taitinger Straße von Freizeitsportlern und Spaziergängern ausgiebig genutzt wird, könnten Zeugen den Diebstahl wahrgenommen haben, ohne sich etwas dabei zu denken. Hinweise werden an die Polizei Friedberg unter 0821/ 323-1710 erbeten. (FA)

