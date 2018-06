vor 37 Min.

Diebe wollen Auto aufbrechen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde bei einem in der Kissinger Sudetenstraße geparkten Auto versucht, die Beifahrertüre aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 250 Euro, so die Polizeiinspektion Friedberg.

