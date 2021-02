10:50 Uhr

Diebstahl im Supermarkt: Mann greift in die Kasse

Fieser Trick in Dasing: Ein Mann will angeblich in einem Supermarkt an der Messerschmittstraße Geld wechseln. Am Ende greift er einfach in die Kasse.

Ein etwa 25-jähriger Mann wollte am Mittwoch in einem Supermarkt an der Messerschmittstraße in Dasing 100 Euro wechseln. Der Kassierer weigerte sich aber, und der Unbekannte wollte dann angeblich einen Schokoriegel kaufen. Deshalb musste der Kassierer sich leicht zur Seite drehen, und der unbekannte Täter griff in die Kasse. Er stahl einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich.

Diebstahl in Dasing: Polizei sucht Hinweise

Währenddessen lenkte ein weiterer unbekannter Mann einen Kollegen des Kassierers mit Fragen zu Babywindeln ab, nach der Tat flüchteten er und der andere Mann dann in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung hätten sie nicht gefunden werden können, meldet die Polizei Friedberg. Der erste Täter wird als etwa 1,65 Meter groß und kurzhaarig beschrieben. Er soll ein osteuropäisches Aussehen haben und einen Dreitagebart tragen. Er war mit einer weinroten Jogginghose bekleidet. Von dem anderen Täter gibt es keine Beschreibung.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

