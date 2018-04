Dienst an der Natur des Wittelsbacher Landes

Warum es wichtig ist, dass die Menschen einen Bezug zu ihrer Umwelt finden.

Zugegeben – jeder wird keine Freude daran haben, wenn die Amsel im Morgengrauen zu singen anfängt. So ein voll aufgedrehter Vogel bringt es – zumal in der Stadt, wo es viele Geräuschkonkurrenten gibt, wie Wissenschaftler herausgefunden haben – auf stattliche 90 Dezibel. Das entspricht dem Lärm eines Lastwagens, der draußen vor dem Schlafzimmerfenster vorbeidonnert und kann einen schon recht unsanft aus dem Schlaf holen.

Und trotzdem ist es jedes Jahr wieder ein Vergnügen, wenn nach den stillen Herbst- und Wintermonaten im Frühling das morgendliche Vogelkonzert erklingt. Wie Gustav Herzog vom Landesbund für Vogelschutz im Landkreis ganz treffend feststellt: Dieser Gesang tut der menschlichen Psyche gut.

Aber wie so oft handelt der Mensch ja nicht danach, was ihm wirklich guttut. Wie anders könnte es sonst sein, dass inzwischen drei Viertel aller Brutvögel in Deutschland gefährdet sind? Besonders betroffen sind die Arten, die in offener, agrarisch geprägter Landschaft wie dem Wittelsbacher Land leben. Herzog und seine Mitstreiter erfüllen mit ihren Vogelstimmenwanderungen einen unschätzbaren Dienst: Sie zeigen die Schönheit der Natur. Und manchmal ist der Mensch ja sogar bereit, das zu schützen, was er kennt.

