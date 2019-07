vor 33 Min.

Diese Diamanten funkeln am Meringer Gymnasium

Die Schüler zeigen ein selbst geschriebenes Musical und reißen ihr Publikum von den Stühlen. Wer noch nicht dabei war, hat heute und morgen noch Gelegenheit dazu

Von Eva Weizenegger

Tanz, Gesang, Schauspiel und jede Menge Musik - das wird beim Musical „Black Diamonds“ am Meringer Gymnasium geboten. Und nicht nur, dass die Schüler der fünften bis zehnten Jahrgangsstufe mit ihrer hohen Musikalität und Schauspielkunst am Montagabend ihr Publikum in der Aula der Schule überzeugen, es ist vor allem die Kreativität, mit der sie das Stück umsetzen: Die Texte wurde allesamt von den Schülern selbst geschrieben.

Noch sitzt das Publikum nicht auf seinen Plätzen. Die Gitarren werden gestimmt, eine letzte Tonprobe für die Schauspieler. Hier und da werden Stühle gerückt. Musiklehrer Pasquale Baratta, der die Hauptleitung für das Musical übernimmt und die Arrangements für das Orchester geschrieben hat, tritt hinter das Dirigentenpult. Und wie auf Kommando, sind alle auf ihren Plätzen. Die Sänger im Chor, die Lieder wurden von Musiklehrer Christian Eberl einstudiert, blicken hoch konzentriert zu ihrem Dirigenten. Pasquale Baratta zählt ein, das Klavier beginnt mit den ersten Tönen zu „Set fire to the rain“ von der Sängerin Adele. Auf der Bühne spielen sich die ersten Szenen des Stücks „Black Diamonds“.

Rosie (Sonja Weiß/Anna Pfaller) ist verzweifelt, ihre Mutter ist vor einem Jahr gestorben und nun schickt sie ihr Vater (Marco Weiß) auf ein Musikinternat. Dort will sie gar nicht hin. Schließlich erscheint ihr im Traum ihre Mutter (Magdalena Soldo), die sie daran erinnert, wie sehr sie doch die Musik liebt. Gefühlvoll spielt das Orchester „Light up“ (Leona Lewis) der Chor singt dazu. Im Hintergrund werden Fotografien an die Rückwand projiziert. Dieses darstellerische Mittel zieht sich durch alle Szenen des Musicals und erzeugt so eine ganz besondere Atmosphäre. In der Schule angekommen, erkennt Rosie schnell, dass es zwei rivalisierende Gruppen gibt, die Black Illusions und die Sparkling Diamonds. Die zickige Miley (Amelie Seebacher/Vernice Sumarinas) gehört zu den Black Illusions und macht ihr ganz schön das Leben schwer. Doch die Sparkling Diamonds nehmen Rosie auf und sie fühlt sich immer mehr wohl.

Zünftige Schuhplattler und grooviger Funk

Beide Gruppen sollen einen Wettkampf bestreiten, um beim Tanzwettbewerb aller Landesschulen teilnehmen zu können. Nur eine Gruppe darf daran teilnehmen. Die Schüler tanzen und singen zu „Pokerface“ von Lady Gaga, haben aber auch Klassiker wie „Everybody needs somebody“ aus dem Film Blues Brothers im Repertoire. Pasquale Baratta und Christian Eberl machten bei der Musikauswahl auch nicht halt vor dem Genre „Volksmusik“. Zwar nicht ganz klassisch, aber mit viel Stimmung gab es Rock mi“ von VoxxClub. Dazu zeigten die Schülerinnen und Schüler einen zünftigen Schuhplattler. Und die Zuschauer im Publikum mussten als Backgroundchor kräftig mitsingen.

Dass der Tanzkurs, den die Neunt- und Zehntklässler an der Schule belegen können, Früchte trägt, das war bei „A night like this“ von Caro Emerald zu sehen. Die Schauspieler und Sänger tanzten einen perfekten Cha Cha Cha. Die schauspielerische und tänzerische Umsetzung begleiteten die Lehrkräfte Manuela Lechner, Gerda Harprath und Susanne Grahm.

Schließlich kommt Rosies Vater zu Besuch und hat eine ganz besondere Überraschung dabei. Er hat sich neu verliebt und will seine Freundin (Michaela Wittmann) Rosie vorstellen. Doch diese Überraschung geht ziemlich daneben. Rosie läuft wütend weg. Rotzig frech singt und tanzt der Chor zum Lied „So What“ von Pink“. In ihrer Verzweiflung denkt Rosie an ihre Mutter. Die Trauer und ihre Sehnsucht machen die Schüler spürbar mit ihrer Interpretation von Angels (Robbie Williams). Nach längerem Hin und Her, einigen Auseinandersetzungen und Intrigenspielen verlieben sich Rosie und Jake (Pamino Elias), der eigentlich zu den Zicken der Black Illusions gehört. Immer wieder wechseln sich Erzählstrang und Musik ab. Dabei greifen die Musiker und Sänger tief in die Trickkiste. Gefühlvolle Stücke wie Sway (Michael Bublé), „Ich lass für dich das Licht an“ (Revolverheld) wechseln sich mit schnellen Hits wie „Let me entertain you“, (Robbie Williams) oder „Chöre“ (Mark Forster) ab. Dabei staunt das Publikum nicht schlecht, wie perfekt die Choreografie, Musik, Gesang und Schauspiel aufeinander abgestimmt sind.

Heute und morgen sind noch weitere Aufführungen in Mering

Groovig wird es bei „Uptown Funk“ (Bruno Mars)und da hält es das Publikum kaum mehr auf den Sitzen. Nach längerem Hin und Her beschließen die Gruppen, sich schließlich doch zusammenzutun und gemeinsam den Wettbewerb zu tanzen. Mit „Shake it up“ wollen sie ins Finale. Doch eine andere Schule könnte ihnen noch den Sieg mit ihrem Tanz zu Gangam Style streitig machen. Der Showmaster (Nikolas Drexl/Adelia Denner) macht es spannend: „Wer hat wohl gewonnen?“ Und versöhnen sich Rosie und ihr Vater wieder?

Das können die Zuschauer noch am Dienstag- und Mittwochabend um 19.30 Uhr in der Aula des Meringer Gymnasiums erfahren, wenn die dritte Aufführung über die Bühne geht.

