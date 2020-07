vor 34 Min.

Diese Lokale in Friedberg und Umgebung müssen wegen Corona schließen

Der Hexentreff in Friedberg sowie mehrere weitere Lokale mussten wegen Corona schließen.

Plus In Friedberg und Umgebung müssen mehrere Lokale aufgeben. Für Zieglerbräu, Mahls Laterne und Harthauser Hof sind offenbar schon Nachfolger in Sicht.

Sabine Roth

In Friedberg kursieren gerade viele Gerüchte, welches Restaurant denn nun schon geschlossen hat oder bald schließen muss. Unsere Redaktion hat bei den Wirten nachgefragt, um Licht ins Dunkel zu bringen. Probleme haben unter anderem kleine Kneipen, die die Abstandsregelungen nur schwer einhalten können. Doch auch größere Restaurants sind betroffen.

So steht einem Restaurant im Herzen von Friedberg ein Pächterwechsel bevor. Sonja Gerster wird den Zieglerbräu am Marienplatz auf eigenen Wunsch hin verlassen. Die Wirtin wollte sich dazu auf Anfrage unserer Redaktion nicht äußern.

Hans-Peter Bauer von der Hasen Immobilien Grundbesitz GmbH & Co. KG, Eigentümerin der Gaststätte, bestätigt jedoch die Gerüchte, die in Friedberg kursieren. Er lässt Sonja Gerster ungern gehen. „Ich wollte sie nicht verlieren. Deshalb bedauere ich es sehr, dass sie aus persönlichen Gründen ihren Pachtvertrag zum 31. August gekündigt hat“, sagt Bauer.

Für den Zieglerbräu gebe es aber schon Interessenten, sodass ein Weiterbestehen der traditionellen Gaststätte sichergestellt sei, versichert er. Gerster war im Sommer 2017 von Gersters Genusswerkstatt in der Bauernbräustraße an den Marienplatz umgezogen.

Wirtin Sonja Gerster (Mitte) und ihr Team Zsolt Häusler, Alexander Abold, Alisa Gerster und Brigitte Cihlars (von links) bei der Eröffnung des Zieglerbräu. Bild: Elisa Glöckner

Der Hexentreff in Friedberg ist zu

Auch für den Hexentreff, das kleine Lokal mit Musikprogramm in der Jungbräustraße, bedeutete Corona das „Aus“. „Wir drehen unseren Schlüssel für immer herum“, steht auf der Website. „Wir danken allen Gästen, die uns stets zur Seite standen und unsere Küche sowie Events und Co. geliebt haben. Es war eine wunderschöne Zeit mit euch. Leider halten wir, bis unser Konzept wieder stattfinden darf, nicht durch und daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, sagen Doris Kristl-Wenzel und ihr Mann Robert Wenzel vom Hexentreff.

Man könne nicht viele Monate ohne Einnahmen und nur mit Ausgaben funktionieren. Die Soforthilfe, die sie beantragt hatten, sei nicht gekommen. Der Hexentreff habe von Musikevents, Brunch, privaten Feiern usw. gelebt. Man habe die Reißleine ziehen müssen, bevor der persönliche Bankrott drohte. „Sonst hätten wir das nicht überleben können.“ Kristl-Wenzel, die nicht einmal mehr ihre Altersvorsorge bezahlen kann, zeigt sich sehr enttäuscht von der Aussage der Regierung „Wir lassen niemanden hängen“.

Mahls Laterne in Friedberg soll bald wieder öffnen

Mahls Laterne in Friedberg soll bald wieder öffnen. Bild: Lucas Schmidt

Auch Mahls Laterne in der Ludwigstraße hat für immer geschlossen. Corona war letztendlich der Auslöser für das kleine, aber feine Lokal, das Robert Mahl erst vergangenes Jahr übernommen hatte. Er werde sich nun auf seinen Weinhandel und das Lokal Wein Mahl neben der Jakobskirche konzentrieren, kündigt er an. Die Laterne werde aber bald unter einem neuen Pächter weiterlaufen, versichert der Friedberger.

Brauerei Kühbach kündigte dem Pächter des Harthauser Hofs

Auch im Ortsteil Harthausen gibt es keinen Gasthof mehr. Dass Herzog Ludwig hat geschlossen, wie Eigentümer Umberto Freiherr von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach auf Nachfrage bestätigt. „Wir haben den Pachtvertrag aus verschiedenen Gründen gekündigt. Es ist schade, denn der herrliche Gasthof wurde erst 2016 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten von dem Ehepaar Gabi und Mario Prencipe neu eröffnet“, sagt Beck-Peccoz.

Der Betrieb werde aber bald wieder als Landgasthof weitergeführt. Er sei schon im Gespräch mit einigen Interessenten. Die Brauerei verpachtet zahlreiche Gaststätten im Landkreis. Andere Lokale zeigen laut Beck-Peccoz, dass es trotz Corona laufen könne. Beispiele seien der Angus-Club in Friedberg und der Goldene Stern in Rohrbach. Sie hätten bald To-go-Essen angeboten und damit die fehlenden Umsätze zumindest ein bisschen ausgleichen können.

Geschlossen: Harthauser Hof. Bild: Peter Stöbich

Laimering: Der Gasthof Asum wird abgerissen

Auch der Laimeringer Gasthof Asum hat geschlossen. Wie berichtet, soll das Gebäude, in dem sich auch ein Hotel und eine Metzgerei befinden, abgerissen werden. Geplant ist an der Stelle Wohnbebauung. Das Aus rührt allerdings nicht nur von der Pandemie her, sondern liegt daran, dass Karl Asum aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss. Asum hört auch als Festwirt auf, unter anderem beim Friedberger Volksfest (hier unser Bericht dazu).

Ein Problem für das Hotel sei aber auch, dass Busse und große Feiern gerade ausfallen, so Edith Titze, die bei Asum für die Hotelplanung zuständig ist. „Dieses Jahr ist nicht schön, obwohl es so gut begonnen hat. Wir hatten schon viele Reservierungen von Busunternehmen. Doch jeden Tag kommen neue Stornierungen rein. Wir sind von den Bussen abhängig, und wenn die ausbleiben, weil sich die älteren Reisenden nicht mitfahren trauen, fällt uns dieses Geschäft weg“, sagt sie. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Gerüchte über den Barbetrieb sind falsch

Eine weitere Kneipe, über die Schließungsgerüchte kursieren, ist der Barbetrieb in der Ludwigstraße. Doch nach Aussage eines langjährigen Mitarbeiters stimmt das nicht. „Wir halten uns an die Regeln, was die Außenbewirtung angeht. Das heißt, wir bedienen ab 22 Uhr nicht mehr draußen. Im Inneren wird es schwierig, Abstände einzuhalten, aber der Sommer hat es bis jetzt gut mit uns gemeint“, so der Mann, der nicht namentlich genannt werden möchte. (mit kru)

