vor 39 Min.

Diese Partyhat böse

Mit Drogencocktail

Einen Cocktail von Kokain, Amphetamin und Cannabis hatte ein 21-jähriger Mann intus, den die Polizei in Mering kontrollierte. Die Streife stoppte seinen 5er-BMW am Sonntag kurz vor Mitternacht auf der Augsburger Straße in Mering. Der junge Mann gab laut Polizei zur Begründung an, die Stoffe seien ihm am Vortag bei einer Party untergejubelt worden.

Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde für 24 Stunden unterbunden. Zudem erwarten ihn mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und die Prüfung der Fahrerlaubnisbehörde, ob er charakterlich zum Führen von Kfz geeignet ist. (gth)

