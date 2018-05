21:58 Uhr

Diesel aus Lastwagen abgezapft

Diebe zapften an einem Lkw in Friedberg Diesel ab.

Diesel-Diebe in Friedberg!

In der Nacht auf Samstag wurde in der Hans-Böller-Straße in Friedberg aus einem geparkten Lkw Diesel entwendet. Unbekannte zapften rund 120 Liter im Wert von etwa 160 Euro ab, so die Polizei. Beschädigt wurde der Laster nicht.

Themen Folgen