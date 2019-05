Dieselspur: Münchner Straße in Friedberg zeitweise gesperrt

Am Dienstagmorgen parkte eine Frau in Friedberg ihren Volvo. Später fiel ihr auf, dass jemand den Wagen angefahren hatte. Der Verursacher kümmerte sich nicht.

