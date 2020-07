06:22 Uhr

Dieser Baindlkircher geht mit Mops und Ape auf große Tour

Ein Extra-Fenster hat Siegfied Weidinger in seine Ape angebracht, weil er bemerkte, dass Moppie in seinem Korb nach Luft hechelte.

Plus Der Baindlkircher Siegfried Weidinger bricht zur Deutschlandumrundung auf. 5000 Kilometer will er samt tierischem Begleiter mit seinen sieben PS zurücklegen.

Von Christine Hornischer

Lachend steht Siegfried Weidinger vor seiner fast fertig gepackten Ape. Wie berichtet, will er vom 5. Juli bis zum 13. September mit seinem Mops Grey, den er aber nur Moppi oder Dicker nennt, einmal rund um Deutschland fahren. Als Gefährt dafür dient ihm eine Ape, ein dreirädriges Rollermobil, das er mopsgerecht umgebaut hat. Dass er bei dieser Reise mindestens sieben verschiedene Länder wie Österreich, Frankreich, Luxemburg, Holland, Polen, die Schweiz oder Tschechien streift, ist inbegriffen.

Vorhänge mit einem niedlichen Mops-Motiv, ein eingebauter Tisch und Bett, ein Hundekorb und viele Raffinessen mehr machen diese Ikone der italienischen Kultur zum flotten Wohnmobil. Nach einigen Probefahrten stellte Weidinger fest, dass Moppie in seinem Korb nach Luft hechelte, also baute er kurzerhand ein Fenster ein. Denkwürdig war auch die erste Probefahrt, bei der Weidinger bei einer Panne zufällig auf einen Feuerwehrler traf, der ihm im Nullkommanichts weiterhelfen konnte.

Deutschlandumrundung: Siegfried Weidinger und sein Mops starten in Baindlkirch

Ein komisches Gefühl wegen der Hygiene-Regeln hat der 69-Jährige überhaupt nicht. „Für mich stand immer fest, dass es am fünften losgeht“, freut er sich schon. Einzig vor kräftigem Regen graut ihm. Zwar besitzt seine Ape gut imprägnierte Seitenlappen, doch „bei einem Wolkenbruch werde ich mich dann doch unterstellen“.

Los geht es am Sonntag von Baindlkirch nach Garmisch: „Meine Tagestouren betragen von 36 Kilometer am Tag bis hin zu 170“, sagt er lachend. 5.000 Kilometer will Weidinger insgesamt bis zum 13. September mit seinen sieben PS schaffen.

Baindlkircher Siegfried Weidinge feiert auf Sylt seinen 70. Geburtstag

Der einzige feststehende Termin ist am 8. August auf Sylt. Da trifft sich Siegfried Weidinger mit seiner Freundin und weiteren Bekannten, um seinen 70. Geburtstag zu feiern. Dann hat das „Tuktuk“, wie er liebevoll sagt, die erste Etappe hinter sich gebracht. „Moppis Mops Mobil“ hat er auf dem hinten an seiner Ape angebrachten Ersatzreifen stehen.

Auch die Friedberger Allgemeine fährt mit - einmal rund um Deutschland. Bild: Christine Hornischer

Und für all die Menschen, die ihn immer wieder auf die Reise ansprechen, hat Weidinger am hinteren Fenster den Bericht aus der Friedberger Allgemeinen angebracht. Und so fährt die Heimatzeitung mit einmal rund um Deutschland.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen