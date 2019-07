15:02 Uhr

Dieses Geschäft will das digitale Leben einfacher machen

In der Friedberger Bahnhofstraße hat der BA-Cleverclub eröffnet. Er hilft bei Problemen vom Handy bis zum Smart Home.

Von Sabine Roth

Franz Bölicke soll den Menschen das Arbeiten mit dem Computer und den neuen Medien erleichtern. Seit einigen Wochen ist er im neuen Laden der BACC Organisationsberatung tätig. Seit 17 Jahren gibt es das Unternehmen in Friedberg-West in der Josef-Wassermann-Straße. Von dort aus werden seitdem Großkunden in Fragen der IT beraten. „Mit dem neuen Ladengeschäft möchten wir ab sofort auch die Endkunden ansprechen“, so die Inhaberin Betina Gerstlacher.

Mit Franz Bölicke konnte sie einen Profi in Sachen Vertrieb und Marketing rund um die IT gewinnen. Er kennt sich aus, wenn es um die Digitalisierung, den Computer, das Tablet und das Handy geht. Der 43-Jährige möchte den Menschen das digitale Leben einfacher machen. Er unterstützt, wenn digitale Herausforderungen zu bewältigen sind.

Oft kommen die Leute zu ihm, weil der Router zu Hause nicht funktioniert, es beim Internetanschluss Probleme gibt oder der Drucker nicht mehr geht. Aber auch wer nur sein Smartphone oder sein Tablet neu eingerichtet haben möchte, ist hier an der richtigen Stelle. Auch in Fragen zur Einrichtung des Telefons und des Internetanschlusses steht Bölicke mit Rat und Tat zur Seite und vermittelt den passenden Experten. Das geht bis hin zu komplexeren Anwendungen wie dem Smart Home, das heute schon in aller Munde ist.

Senioren wollen im BA-Cleverclub den Umgang mit Whatsapp lernen

„Viele Leute haben Berührungsängste davor, dass sie zum Beispiel ihr Handy nicht selbst einrichten können oder im weltweiten Netz nicht so fit sind. Wir zeigen ihnen, wie es geht. Oft sind es ältere Menschen, denen der Umgang mit Whatsapp neu ist und sie keine Bilder weiterleiten können“, so Bölicke. Man dürfe dann gerne bei ihm vorbeischauen. „Trauen Sie sich einfach. Wir freuen uns auch nur über einen spontanen Besuch auf einen Kaffee oder ein kaltes Getränk“, sagt der Marketing- und Vertriebsmann.

Bölicke ist gebürtiger Ingolstädter und wohnt in Schiltberg. Groß geworden ist der in der Film- und Fotobranche. Er liebt den Umgang mit Menschen. In Friedberg fühlt er sich sehr wohl: „Friedberg hat einfach Flair.“ Ihm schwebt vor, hier einen Treffpunkt für IT-Begeisterte einzurichten. In dem neuen Geschäft soll man sich miteinander austauschen können. Geplant sind auch Workshops und Vorträge rund um die IT.

BA-Cleverclub freut sich über Standort in der Friedberger Bahnhofstraße

Seine Chefin Betina Gerstlacher hat sich schon länger nach einem passenden Ladengeschäft in der Friedberger Altstadt umgesehen. Dass sich das nun in der Bahnhofsstraße ergeben hat, freut sie sehr. „Hier können wir unsere Kernkompetenzen für den Endkunden nutzen“, sagt sie. Repariert wird dort übrigens nicht, es findet nur die Beratung statt. Vielen Leuten wird vor Ort von Bölicke aber schon geholfen. Nur zur Lösung komplexerer Reparaturen und IT-Projekten wird der passende Spezialist zum Kunden geschickt.

