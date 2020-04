vor 54 Min.

Digitales Hilfsprojekt in Zeiten der Pandemie

Die Friedberger Wasserwacht bietet nicht nur Botengänge an

Von Michael Postl

Tauchgänge im Meer, Bergwanderungen – in der Regel sind es aufsehenerregende Videos, die die Wasserwacht Friedberg veröffentlicht. Die letzten beiden waren jedoch weniger spektakulär: Es ging um das Knüpfen von Knoten und Erste Hilfe. Das hängt mit der Corona-Krise zusammen. „Wir wollen auch in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen unsere Jugend nicht vernachlässigen“, sagt Theresa Stockmaier. Denn während dieser können weder Schwimm-, noch Gruppenstunden stattfinden. „Deshalb bringen wir die Themen der Wasserwacht eben online“, erklärt Stockmaier.

Die Jugendleiterin der Friedberger Wasserwacht schneidet die Videos, die ihre Kollegen nach Feierabend drehen, zusammen und bereitet sie für die Internetseite auf. „Bislang ist die Resonanz noch nicht so hoch“, sagt Stockmaier. „Die Eltern unserer Mitglieder sind aber sehr begeistert von den Beiträgen.“

Doch die Wasserwacht, in der auch Stockmaiers Mutter und Schwester engagiert sind, bietet auch die „klassische“ Nachbarschaftshilfe an. „Wir können einkaufen gehen und haben auch Botendienste im Angebot“, sagt die Jugendleiterin. „Bislang haben wir einen Mann, der uns einen Dauerauftrag gegeben hat.“ Dieser sehe so aus, dass ein freier Kollege mehrmals pro Woche einkaufen geht. Die Liste schickt die Tochter des Mannes per Mail und überweist auch das nötige Geld. Um an weitere Aufträge zu kommen, arbeitet die Wasserwacht auch mit der Pfarrei zusammen. Ansonsten ist sie telefonisch erreichbar, doch auch das Rote Kreuz, dem die Wasserwacht untersteht, leitet den Kontakt weiter.

Nach Corona gehen die Mitarbeiter jedoch wieder ausschließlich ihren Tätigkeiten nach. Dann gibt es auch keine Videos mehr, die Gruppenstunden müssen ja nicht mehr ersetzt werden. Dafür veröffentlicht die Wasserwacht am Freitag ein neues Werk. Diesmal geht es darum, wie man ein Wasserwachtauto baut.

