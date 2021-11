In Kissing lernen Gründschülerinnen und Grundschüler mit Tablets

Zuerst waren Tablets nur im Homeschooling bei Kissinger Schülern und Schülerinnen im Einsatz, in zwei Grundschulklassen sind sie jetzt aber fester Bestandteil.

Bereits seit Beginn dieses Schuljahres verwenden die Klassen 2a und 3b der Grundschule Kissing Tablets im Unterricht, die sie entweder selbst mitbringen oder die von der Gemeinde als Leihgerät zur Verfügung stehen. Über Apps erhalten sie verschiedene Aufgaben für die Bearbeitung gestellt, lernen diese auch vorzustellen und gleichzeitig den verantwortungsvollen Umgang mit den elektronischen Medien, die so viel mehr bieten als nur Computerspiele oder Filme. Dennoch bleiben im Unterricht Hefte, Bücher, Stifte und Papier der Mittelpunkt des Lernens. Auch in Friedberg gibt es Schulklassen, die mit Tablets lernen.

Einige der Schulkinder kennen schon die Verwendung der Tablets aus dem Distanzunterricht im vergangenen Jahr, als sie durch das Scannen von QR-Codes lerngerechte Aufgaben erhielten oder selbst Lernapps auswählten. Dabei fanden sie etwa Wissenswertes über Wiesentiere heraus und stellten dies in Gruppenarbeit vor. Für das Projekt „Meine Traumstadt“ schrieben und malten die Kinder, machten eigens Fotos, bearbeiteten diese und erstellten kleine Filme. Mithilfe einer App entstand dann ein virtuelles Buch mit Texten, Bildern und Filmen zu den jeweiligen Traumstädten der Grundschulkinder.

Digitalisierung: In Kissing kommen Tablets an der Grundschule zum Einsatz

Zu Beginn des neuen Schuljahrs erstellten sie einen digitalen Audio-Gallery-Walk. Jedes der Schulkinder hatte hierfür seine Ferienerlebnisse mittels eines QR-Codes auf Foto oder Postkarte an einer Schnur befestigt und damit für alle anderen zum Anschauen auf ihren Tablets zur Verfügung gestellt. Für die kommenden Schulwochen sind weitere Projekte geplant wie etwa Tutorials, die bestimmte Inhalte zusammenfassend wiedergeben, oder Quizaufgaben, selbst komponierte Musik, Bildbearbeitung sowie das Drehen eigener Filme. Die Kinder der tabletgestützten Klassen sollen aber vor allem einen verantwortlichen und lernbezogenen Umgang mit den elektronischen Medien erlernen. Ein sachgerechter Umgang mit dem Tablet kann dann viel Kreatives hervorbringen, was ein wesentlicher Lernpunkt bleibt. Auch die am Tablet verbrachte Zeit müssen alle im Blick behalten.

Die Kinder jedenfalls sind von den elektronischen Lernhilfen überzeugt. Auch die Möglichkeit, ihre Lerninhalte auszutauschen und miteinander abzugleichen sowie zu gemeinsamen Projekten zusammenzufassen, finden die Zweit- und Drittklässlerinnen und -klässler außerordentlich praktisch.

Alle helfen sich gegenseitig im Umgang mit den verschiedenen Apps. Die zwei Klassen behalten ihre Tablets die gesamte Grundschulzeit, bis zum Wechsel in die nächsthöhere Schulform. (AZ)

Lesen Sie dazu auch