Diskussion über den Friedberger See: wie das Ungeheuer von Loch Ness

Das BGH-Urteil könnte die nötige Brisanz bergen, dass es doch noch zu einem Gesamtkonzept kommt.

Die Diskussion um den Friedberger See taucht so regelmäßig aus den Fluten wie das Ungeheuer von Loch Ness und verschwindet dann spurlos wieder in der Tiefe.

Seit Jahren ist bekannt, dass der See mit bis zu 5000 Besuchern an Spitzentagen an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Und stets gibt es nur punktuelle Ansätze wie ein Sonnensegel für spielende Kinder oder die Modernisierung der Sanitäranlagen, nie aber eine ganzheitliche Diskussion darüber, wie sich das Freizeitgelände entwickeln soll.

Braucht es einen Sprungturm am Friedberger See?

Tatsächlich stellt sich die Frage, ob der See noch attraktiver werden darf. Kioske und Spielplätze, Stege und Badeinseln, Wasserskilift und Tauchschule ziehen ohnehin genügend Leute an. An manchen Tagen findet man ja bereits jetzt kaum mehr ein Plätzchen für sein Badetuch. Braucht es da noch einen Sprungturm, wie ihn die Junge Union ins Gespräch bringt?

Vielleicht birgt das BGH-Urteil zur Beweislastumkehr bei Badeunfällen die nötige Brisanz, damit der Friedberger Stadtrat endlich einmal über ein Gesamtkonzept für den See Gedanken macht. In Fragen möglicher Haftung bewegt man sich ja sonst auch nicht gerne im juristischen Graubereich, sondern setzt auf Nummer sicher.

