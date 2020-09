vor 36 Min.

Diskussion über die Gartengestaltung am Höglweg in Ried

Im Zuge einer Bebauungsplanänderung wird über eine Verpflichtung zur Begrünung beraten

Im Rieder Gemeinderat ist über die Gestaltung der Gärten neuer Baugrundstücke „Am Höglweg“ diskutiert worden.

Bereits im Juni war im Gemeinderat beschlossen worden, den Bebauungsplan dahingehend zu ändern, dass die Wohnbebauung zwischen Höglweg und der Straße „Am Zeilbaum“ um zwei weitere Baugrundstücke erweitert wird. Der Änderungsbereich entspricht damit zwei zusätzlichen Baugrundstücken.

Im aktuellen Gemeinderat wurden nun die eingegangenen Stellungnahmen im Wege der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, sowie Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behörden behandelt. So moniert das Landratsamt Aichach-Friedberg in seiner Bauleitplanung nur redaktionelle Marginalien. So sollten beispielsweise Vermessungsinhalte ergänzt sowie die Festsetzung zu Dachaufbauten und Zwerchgiebel konkretisiert werden. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth sah keine neuen wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkte berührt. Auch diese Hinweise wurden einstimmig vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Vonseiten des Bund Naturschutzes Mering-Ried gibt es keine Einwände. Jedoch schlug die Organisation vor, im Bebauungsplan den Passus „Der Garten ist zu begrünen und darf nicht versiegelt werden“ aufzunehmen.

Gerald Modlinger von der Bürgergemeinschaft erachtete dies als eine sinnvolle Festsetzung. Bürgermeister Erwin Gerstlacher dagegen sah den Passus als kritisch, da es unfair denen gegenüber sei, die bereits gebaut hätten. Darauf wollte Robert Guha wissen, wie viele der Anwohner denn einen Steingarten hätten. Sieglinde Kistler von der Verwaltung meinte dazu: „Ich weiß dann nicht, wie ich den Leuten einen Grund darlegen soll, wenn sie mich fragen ‘Warum darf der einen Steingarten haben und ich nicht?‘“ Guha schlug daraufhin vor, ein spezielles Datum zu bestimmen. Bürgermeister Gerstlacher schloss die Diskussion mit den Worten: „Es ist auch schön, wenn es auf einer Zierkies-Fläche zwischendrin blüht“. Der Gemeinderat votierte darauf einstimmig, dass der Vorschlag des Bund Naturschutzes nicht für sinnvoll erachtet wird.

Die Telekom merkte an, dass der Bestand und Betrieb der Telekommunikationsanlagen im Planungsbereich erhalten bleiben und weiterhin gewährleistet sein muss. Die bestehende Erschließung im Gebiet „Am Zeilbaum“ bleibe unverändert bestehen.

Für die Entwicklungsbereiche am Höglweg müssen die Ver- und Entsorgungseinrichtungen dagegen erweitert werden. Der Gemeinderat nahm auch dies einstimmig zur Kenntnis. (hch)