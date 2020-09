00:31 Uhr

Dollinger bleibt SPD-Vorsitzender

Marion Lang und Andreas Santa sind seine neuen Stellvertreter

Unter strengen Corona-Auflagen haben die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Kissing in der AWO-Begegnungsstätte einen neuen Vorstand gewählt. Nach der einstimmigen Entlastung des bisherigen Vorstands folgte die Wahl des Ortsvereinsvorsitzenden. Mit 100 Prozent der Stimmen bleibt Alexander Dollinger im Amt. Künftig gibt es drei statt zwei Stellvertreter. Dies entschieden die Mitglieder per Akklamation. In Zukunft stehen Alexander Dollinger auf dieser Position die Gemeinderätin Petra Pfeiffer, Gemeinderätin Marion Lang und Kreis- und Gemeinderat Andreas Santa zur Seite. Lang und Santa wurden dabei neu auf diese Positionen gewählt. Der bisherige Stellvertreter Ronald Kraus trat aus persönlichen Gründen nicht mehr an.

Als Kassiererin wurde die stellvertretende Landrätin Silvia Rinderhagen bestätigt. Ihr zur Seite steht Christopher Krupp als neuer zweiter Kassier. Zur neuen Schriftführerin wurde Claudia Kögler gewählt. Als zweiter Schriftführer fungiert Roland Rudnitzky. Beisitzer sind Mehmet Badal, Josef Bauer, Anneliese Ertl, Thomas Wittka, Peter Schmidt und Cordelia Zürner-Markus. Die beiden Revisorinnen Erika Schmidt und Elfriede Janisch wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Für Altbürgermeister Manfred Wolf gab es einen Abschied nach langer Zeit. Er scheidet nun nach fast 30 Jahren aus dem Vorstand des Ortsvereins aus. (AZ)

Themen folgen