vor 42 Min.

Doppelspitze führt Friedberger Handballer

Abteilungsleiter Salopek hört auf. Wie sieht es mit dem neuen Trainer aus?

Bei der Jahreshauptversammlung der Friedberger Handballer hat Abteilungsleiter Robert Salopek seinen Rückzug verkündet. Ihm folgt eine Doppelspitze: Die Jugendleiterin Simone Neumeier und Dirk Kreutzburg werden die Abteilung die kommenden beiden Jahre führen. Michael Stehr wird für die Finanzen zuständig sein.

Kreutzburg, ein 48-jähriger Soldat, kam über seinen Sohn zum TSV. Seine Wahl kommentierte er wie folgt: „Das ehrenamtliche Engagement ist unverzichtbar für einen Verein wie den TSV Friedberg und sorgt dafür, dass hier seit Jahren so erfolgreich gearbeitet wird. Dies hat mich dazu bewogen, auch einen Teil dazu beizutragen. Ich hoffe, dem mir entgegen gebrachten Vertrauen gerecht zu werden. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Simone und dem neu aufgestellten Team.“

Neumeier, die in den vergangenen Jahren viel für den Aufschwung der Jugendarbeit gemacht hat, wird mit Kreutzburg gleichberechtigt an der Abteilungsspitze stehen. Die 46-Jährige, die seit bald 27 Jahren mit der Handballabteilung verbunden ist, freut sich über die neue Aufgabe: „Mein Ziel ist es, weiterhin das Gleichgewicht zwischen Jugendarbeit und Aktivenarbeit zu bewahren. Denn der Nachwuchs macht unsere Zukunft aus, die Aktiven tragen dafür in der Gegenwart unsere Abteilung. Doch auch die Arbeit mit anderen Abteilungen im Friedberger Gesamtverein ist enorm wichtig. Meine langjährige Arbeit als Übungsleiterin in den Abteilungen Schwimmen und Turnen helfen hier vielleicht ein wenig. Ich blicke auf jeden Fall positiv in die Zukunft und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dirk Kreutzburg.“

Für die erste Mannschaft stehen zwei Neuzugänge bereits fest: Stefan Tischinger wechselt aus Haunstetten zum TSV, Luca Kaulitz kommt vom Bayernliga-Absteiger aus Ottobeu- ren. Ferner werden einige Spieler, die bislang auch bei der zweiten Mannschaft aktiv waren, in den Kader der Ersten aufrücken. Der neue Trainer ist ebenfalls bekannt, kann aber aufgrund von vertragsrechtlichen Hindernissen noch nicht namentlich bekannt gegeben werden.

Der TSV wird zudem künftig mit einem Herrenteam weniger antreten. Da die dritte Mannschaft in der Bezirksoberliga in der vergangenen Saison unter starkem Personalmangel litt und sogar zwei Spiele absagen musste, wird Friedberg in die kommende Saison mit nur noch drei Mannschaften im männlichen Bereich gehen. Diese Maßnahme soll allerdings nur für einige Jahre gelten, sobald aus der Jugend mehr Spieler in den Seniorenbereich wechseln, wollen die Herzogstädter wieder eine vierte Mannschaft stellen. Nach dem Abstieg der Zweiten in die Bezirksoberliga wird die frühere „Linie Vier“ in der Bezirksliga auflaufen. Gerald Schwarz wird weiterhin die Friedberger Reserve trainieren. Die Damen haben als Zweite der Bezirksliga den Aufstieg in die höchste Liga Schwabens geschafft, auch in dieser Mannschaft ändert sich an der Besetzung des Trainerpostens nichts. (gia)

Themen Folgen