vor 21 Min.

Dr. Mersdorf rettete die Geburtenstation - jetzt geht er in Pension

Plus Es war eine Zitterpartie, die Geburtshilfe am Friedberger Krankenhaus am Leben zu halten. Als Chefarzt sprang 2019 Dr. Siegbert Mersdorf ein. Nun geht er in Rente.

Von Ute Krogull

Ohne seinen Einsatz in der Not hätte es um die Abteilung von Geburtshilfe und Gynäkologie am Krankenhaus Friedberg schlecht ausgesehen. Um die Klinik in seiner Heimatstadt zu unterstützen, sprang Dr. Siegbert Mersdorf 2019 als Chefarzt ein, obwohl er eigentlich in Rente gehen wollte. Zum 1. Mai ist es nun tatsächlich so weit. Er geht in Pension. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, warum trotzdem mit dem Arbeiten nicht ganz Schluss ist und warum er die vergangenen Monate schon nicht mehr auf der Station war.

