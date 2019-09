11:51 Uhr

Drei Autos in Auffahrunfall verwickelt

Leicht verletzt wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall in Derching am Freitagnachmittag. Das meldet die Polizei Friedberg.

Leicht verletzt wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall in Derching am Freitagnachmittag. Laut Polizei Friedberg fuhr ein 26-Jähriger mit seinem VW Passat die AIC 25 in Richtung Derching. Auf Höhe des Kreisverkehrs am Winterbruckenweg übersah er eine Frau, welche mit ihrem Hyundai verkehrsbedingt warten musste, und fuhr dem Wagen hinten auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf den ebenfalls davor stehenden Mercedes geschoben. Es entstand Sachschaden von insgesamt 8000 Euro. Die Fahrzeugführerin, welche im wartenden Pkw saß, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus Friedberg. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei.

