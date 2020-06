vor 17 Min.

Drei Einbrüche in Mering: Schreinerei, Büro und Gaststätte betroffen

Die Friedberger Polizei meldet gleich drei Einbrüche innerhalb einer Nacht in Mering. Es werden Zeugen gesucht.

Drei Einbrüche innerhalb einer Nacht meldet die Friedberger Polizei aus Mering. Ein Unbekannter drang in eine Schreinerei im Gaußring in Mering ein. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Beute konnte er nach Angaben der Friedberger Polizei jedoch nicht machen.

Einbrüche in Mering: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein weiterer Einbruch begab sich in der Tratteilstraße in Mering meldet die Polizei Friedberg: Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen drang ein unbekannter Täter in das Büro der Tennishalle in der Tatteilstraße ein. Es entstand ein Diebstahlsschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Einbrüche in Mering: Drei auf einen Streich?

Ebenfalls zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen drang ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Tratteilstraße in Mering ein. Der Täter richtete dabei nicht nur einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro an, sondern stahl auch Waren, deren Wert im unteren dreistelligen Bereich liegt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen