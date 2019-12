vor 51 Min.

Drei Generationen Hatzold-Fotografie zum Friedberger Advent

Die Ausstellung in der Friedberger Archivgalerie dreht sich vor allem um Motive aus Venedig. Werke mehrerer Mitglieder der Familie Hatzold sind zu sehen.

Von Tom Trilges

Weit über 100.000 Besucher haben sich in den vergangenen Jahren bereits die traditionellen Ausstellungen im Rahmen des Friedberger Advents angeschaut. Die Geschichte zu den diesjährigen Werken in der Archivgalerie reicht über 100 Jahre zurück – und beginnt im Osten Deutschlands. Am Ende stehen „Drei Generationen Friedberger Fotografie“.

Bild: Ursula Hatzold

Friedberger Fotostudio Hatzold hat Wurzeln im Osten

Rudolf Hatzold (1884-1950) verbrachte viele Jahre als Architekturfotograf in Potsdam, Magdeburg und Dessau. Er war vor allem in der Bauhaus-Zeit aktiv und gründete das Fotostudio Hatzold. „Gerade in der vergangenen Zeit rufen mich wieder häufiger Museumsleiter an, die Interesse an seinen Bildern haben“, sagt seine Enkelin Ursula Hatzold. Nach Kriegsende kam Großvater Rudolf mittellos aus Ostdeutschland nach Schwaben, wo ein Teil der Familie ansässig war. Der Neustart war gleichzeitig der Beginn einer Ära, die bis heute anhält – die des Fotostudios Hatzold in Friedberg. An verschiedenen Orten der Stadt befand sich das Fachgeschäft, mittlerweile ist es seit Jahren in der Ludwigstraße 26.

Nach dem Tod von Rudolf Hatzold führte die Frau seines Sohnes Adolf den Laden weiter – Adolf selbst schlug eine Laufbahn als Journalist ein und arbeitete unter anderem auch für die Friedberger Allgemeine. „Ich war als Kind oft dabei und habe viel darüber gelernt, wie eine Zeitung entsteht“, erzählt Ursula Hatzold. „In der Ausstellung jetzt ist unter anderem eine seiner alten Kameras.“

Ursula Hatzold war 45 Jahre im Fotostudio tätig

Am längsten prägte allerdings Ursula Hatzold selbst das Familiengeschäft. Über 45 Jahre engagierte sie sich im eigenen Betrieb, nach dem Tod des Vaters 1984 als Leiterin, und gab das Geschäft erst 2016 an die Hochzollerin Sibylle Schulz ab. Die große Leidenschaft von Ursula Hatzold galt stets der Porträtfotografie. Nun folgt also die Ausstellung in der Archivgalerie mit dem Schwerpunkt Venedig.

Bild: Ursula Hatzold

Doch wie kam es dazu? „Mich hat Stadtrat Franz Reißner im Sommer am Rande einer Sitzung mal angesprochen und gesagt, wir müssten reden“, erzählt Stadtrat Wolfgang Rockelmann, Ehemann von Ursula Hatzold und ebenfalls Mitglied des Gremiums. Hintergrund: Bereits 1985 in der Friedberger Stadtsparkasse sowie 1987 in Augsburg präsentierte Hatzold Fotografien vom Karneval in Venedig. „Mein Mann fand das damals so toll. Das brachte ihn auf die Idee, das in dem Rahmen aufleben zu lassen“, sagt Martha Reißner von den „Bürgern für Friedberg“. Hatzold berichtet: „Gerade in den ersten Jahren, nachdem der Karneval in Venedig um 1980 wieder auflebte, war ich mehrfach dort. Damals war das alles sehr authentisch, heute kommen die Masken teils aus China.“ Bis heute bereist Hatzold jährlich ihre „Lieblingsstadt“.

Reißner hatte Idee zu Hatzold-Ausstellung beim Friedberger Advent

Nach der Kontaktaufnahme durch den Mitorganisator des Friedberger Advents, Franz Reißner, durchstöberte Hatzold ihr Archiv und bearbeitete die Werke. Aus einer breiten Palette an Fotografien wählte dann Martina Brobst vom Atelier Brobst die passenden Motive aus. „Man musste schauen, welche Bilder sich gut vergrößern lassen, zumal sie zu einem großen Teil aus den 1980er Jahren stammen“, sagt Martha Reißner. Die „Bürger für Friedberg“ kümmerten sich schließlich darum, alle Aufnahmen für die Ausstellung zu rahmen.

„Zunächst war die Idee, erneut nur meine Fotografien zu zeigen. Doch ich wollte gerne auch meinen Vater und meinen Großvater hereinbringen“, so Hatzold. Dadurch ist eine Bandbreite an Werken von der vollkommen analogen Zeit bis hin zur Smartphone-Epoche zu sehen. Hatzolds Ehemann Wolfgang Rockelmann betont, dass auf den präsentierten Werken nichts von dem gewachsenen Touristenansturm und der Umweltzerstörung zu sehen sei. „Da geht es um den echten Charme von Venedig, sowohl die Bauwerke als auch die Menschen“, sagt er. Angesichts des zweitschlimmsten Hochwassers der Geschichte im November sei das Thema aktueller denn je.

Termine Die Ausstellung „Drei Generationen Friedberger Fotografie“ ist bis 23. Dezember zu folgenden Zeiten in der Archivgalerie geöffnet: Montag bis Freitag, 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 20 Uhr.



Alle Infos zum Friedberger Advent gibt es hier: Friedberger Advent 2019 startet heute: Termine, Öffnungszeiten und Programm

Eine Übersicht über die Weihnachtsmärkte der Region: Diese Weihnachtsmärkte können Sie in der Region besuchen

Themen folgen