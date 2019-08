vor 42 Min.

Drei Hunde tot: Behörde bestätigt Badeverbot am Mandichosee

Das Badeverbot am Mandichosee bleibt bestehen. Das haben die zuständigen Behörden am Dienstag entschieden. Wie es jetzt weitergeht.

Von Thomas Goßner

Es bleibt beim Badeverbot für den Mandichosee (Kreis Aichach-Friedberg). Das entschieden am Dienstagnachmittag die beteiligten Behörden, nachdem in den vergangenen Wochen drei Hunde dort auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen waren. Dabei hatte es zunächst noch so ausgesehen, als würden die Sperrung aufgehoben und nur Warnhinweise für den Aufenthalt am und im Wasser gegeben, insbesondere für Kleinkinder und Hunde.

Wie berichtet, waren am ersten Augustwochenende drei Hunde nach einem Bad im See erkrankt. Bei zwei von ihnen kam die tierärztliche Hilfe zu spät, ein weiterer konnte nach der Behandlung wieder aus der Tierklinik entlassen werden. Als Reaktion darauf wurde der Uferbereich abgesperrt.

13 Wochen alter Welpe stirbt bei Besuch am Mandichosee

Da das Wasserwirtschaftsamt und das Gesundheitsamt aber keine Hinweise auf Verunreinigungen im Wasser fanden, wurde das Badeverbot tags darauf wieder aufgehoben. Mitte vergangener Woche kam es dann zu einem weiteren Todesfall: Ein erst 13 Wochen alte Welpe verfiel am Seeufer in Zuckungen und stark kurze Zeit später.

Polizei und Behörden warnten in der Folge vor der Gefahr von Giftködern, die ein Hundehasser an dem beliebten Badegewässer ausgelegt haben könnte. Merchings Bürgermeister Martin Walch riet Hundebesitzern von einem Spaziergang am See ab. Parallel dazu wurden weitere Proben untersucht – diesmal nicht nur vom Wasser selbst, sondern auch von Pflanzenreste und Treibgut.

Tychonema ist hochgiftig für Hunde, Enten und Rinder

Daran fanden sich erhöhte Konzentrationen der Blaualgenart Tychonema (lesen Sie auch: Blaualgen im Wasser: So gefährlich sind sie, so erkennt man sie ). Diese Bakterien sind für Hunde, Enten und Rinder hochgiftig. Im Frühjahr 2017 starben bei Berlin innerhalb kurzer Zeit mehrere Hunde nach einem Bad im Tegeler See. Eine Analyse ergab, dass das Wasser mit Tychonema belastet war.

In Abstimmung zwischen der Gemeinde Merching und dem Landratsamt wurde am Freitagmittag erneut ein Badeverbot verhängt. Hinweistafeln und rotweiße Bänder machten auf die mögliche Gefahrensituation aufmerksam.

Trotz des schönen Wetters waren am Wochenende nur sehr wenige Besucher am Mandichosee, Parkplatz, Liegewiese und Spielplatz waren so gut wie leer. Hundehalter mieden das sonst stark frequentierte Freizeitgelände komplett.

Behörden stehen in engem Austausch

Da es im Landkreis Aichach-Friedberg bislang keine Erfahrungen mit der Tychonema-Alge gab, tauschte sich das Gesundheitsamt seit Wochenbeginn intensiv mit anderen Behörden aus, in deren Bereich die giftigen Bakterien bereits aufgetreten sind.

Am Dienstag sah es zunächst aus, als würde es bei den Warnhinweisen bleiben – eine Version, die auch Landrat Klaus Metzger auf seiner Facebookseite kommunizierte. Nach einem weiteren Gespräch mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) kam es dann zur Kehrtwende: Das Badeverbot am Mandichosee bleibt bestehen.

