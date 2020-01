11:39 Uhr

Drei Männer und eine Frau stehlen Böller in Friedberg und flüchten

Silvesterraketen in Friedberger Supermarkt gestohlen.

Eine Gruppe von vier Leuten hat in Friedberg Böller mitgehen lassen und ist dann geflüchtet. Ein Zeuge verfolgte die Täter offenbar.

In Friedberg haben vier Leute Silvesterböller gestohlen und sind dann geflüchtet. Am Dienstag gegen 15.15 Uhr entwendeten drei Männer und eine Frau die Feuerwerkskörper aus einem Discounter in der Augsburger Straße, wie die Polizei jetzt mitteilt.

Gruppe verlässt Friedberger Supermarkt mit gestohlenen Böllern

Die Tatverdächtigen verließen den Supermarkt demnach mit einem vollgepackten Einkaufswagen und zwei gefüllten Taschen. Im Einkaufswagen und den Taschen befanden sich die Böller. Die Täter bezahlten das Silvesterfeuerwerk jedoch nicht. Auf dem Parkplatz wurden sie auf den Diebstahl angesprochen und die Polizei wurde informiert. Die Tatverdächtigen flüchteten dann unerkannt zu Fuß in Richtung eines Einrichtungshauses. Den Einkaufswagen ließen sie zurück. Die vollgepackten Taschen nahmen die Täter jedoch mit.

Hat ein Zeuge Hinweise auf Böller-Diebe von Friedberg?

Es entstand ein Diebstahlschaden im unteren dreistelligen Bereich. Ein noch unbekannter Kunde des Discounters verfolgte die Täter offenbar mit seinem Fahrzeug. Es wird gebeten, dass sich Zeugen des Diebstahls, insbesondere der unbekannte Kunde, bei der Polizei unter 0821/3231710 melden. (tril)

