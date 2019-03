vor 39 Min.

Drei einfache Wohnungen kosten eine Million Euro

Kostenexplosion bei der Sanierung eines Friedberger Denkmals: Die schlechte Bausubstanz des alten Bezirkskrankenhauses macht einen Nachschlag nötig.

Von Thomas Goßner

Die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses an der Jesuitengasse 11 kommt deutlich teurer als ursprünglich gedacht. Ging die Stadt vor Beginn der Arbeiten noch von rund 740000 Euro aus, so beläuft sich die aktuelle Prognose bereits auf 945000 Euro. Verantwortlich dafür sind der schlechte Zustand des Dachtragwerks und zusätzliche Baumeisterarbeiten.

So mussten wegen einer undichten Grundleitung für die Abwasserentsorgung sogar Teile der Bodenplatte herausgebrochen und erneuert werden. Der Bauausschuss des Stadtrats gab ohne größere Diskussion die zusätzlichen Mittel frei.

Das denkmalgeschützte Gebäude gehört zu den versteckten Schätzen Friedbergs. Es liegt in einem Garten an der Stadtmauer und ist nur über das Spitalgebäude in der Jesuitengasse zugänglich. Es wurde 1824 als Bezirkskrankenhaus im 25. Jahr der Regentschaft des bayerischen Königs Max I. Joseph errichtet. Dort kümmerten sich zunächst zwei alte ledige Frauen um die Patienten, ab 1876 Ordensfrauen. Dieses sogenannte Neukrankenhaus war der Vorläufer des Krankenhauses, das 1910 an der Herrgottsruhstraße entstand. Seit 2014 standen die drei Wohnungen wegen der schlechten Bausubstanz leer.

Friedberg nutzt bei der Sanierung ein Förderprogramm

Die Stadt nützt nun ein Förderprogramm mit dem Titel „Leerstand nutzen – Lebensraum schaffen“. Bayern unterstützt damit Kommunen bei der Sanierung von ungenutzten Gebäuden im Ortskern, die anschließend als Wohnraum für anerkannte Asylbewerber dienen. Der Zuschuss fällt allerdings niedriger aus als erhofft. War ursprünglich – bei geringeren Kosten – noch von 640000 Euro die Rede, so gibt es nun nur noch 530100 Euro.

Friedberg erhält damit bereits die maximal mögliche Förderung, sodass trotz des gestiegenen Aufwands kein Nachschlag möglich ist. Wegen der zusätzlichen Arbeiten hat sich das Projekt inzwischen um acht Wochen verzögert. Nun wird versucht, den Zeitverlust beim Innenausbau zu halbieren.

