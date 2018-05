vor 33 Min.

Dreifacher Triumph

Nicole Boxler, Lea Fuchs und Sophie Kirschner (linkes Bild, von links) wurden in Mainz gleich in drei Kategorien deutscher Meister. Klar, dass Trainerin Nina Wente stolz auf ihre Schützlinge war, zumal noch weitere Podestplätze heraussprangen.

Bei den deutschen Meisterschaften holt sich das neu formierte Trio Boxler, Kirschner, Fuchs drei Titel. Auch ein TSV-Duo steht zweimal auf dem Podest.

Von Werner Miller

Die Sportakrobatinnen des TSV Friedberg blicken auf äußerst erfolgreiche Titelkämpfe zurück. Die fünf Sportlerinnen, welche bei den deutschen Meisterschaften der Altersklasse Schüler und Junioren 2 in Mainz-Laubenheim an den Start gingen, kamen allesamt mit Medaillen zurück. Das Damentrio Nicole Boxler, Lea Fuchs und Sophie Kirschner wurde dreimal deutscher Meister bei den Junioren 2. Das Schülerpaar Jana Semenschenko/Lilly Maresch eroberte die Podestplätze zwei und drei.

Dem Junioren-Trio mit Nicole Boxler, Lea Fuchs und Sophie Kirschner gelang mit dem Gewinn aller drei möglichen Titel in ihrer Altersklasse eine riesige Überraschung. Das Trio trainiert in dieser Konstellation erst seit Anfang des Jahres zusammen. In wenigen Wochen und vielen Trainingseinheiten wurde zusammen mit Trainerin Nina Wente an neuen Choreografien und technischen Höchstleistungen gearbeitet.

Im Vorfeld konnte die Konkurrenz nur schwer eingeschätzt werden. An den beiden Wettkampftagen stachen dann Nicole Boxler, Sophie Kirschner und Lea Fuchs mit ihren ausdrucksstarken Übungen und technisch sehr sauberen Elementen deutlich hervor. Schlussendlich konnten sich die drei gegenüber den neun gegnerischen Teams deutlich absetzen und wurden sowohl in Balance als auch in Dynamic sowie im Mehrkampf deutsche Meister.

Bei den Schülern trafen Jana Semenchenko und Lilly Maresch (Startgemeinschaft mit dem SAV Augsburg) auf ganze 20 gegnerische Paare.

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den deutschen Titelkämpfen wollten die beiden auch dieses Jahr wieder angreifen, wobei ihnen eine Fußverletzung fast einen Strich durch die Rechnung machte. Dank der schnellen Genesung konnten die beiden dennoch antreten, wenn auch etwas geschwächt.

Nun zur deutschen Jugendmeisterschaft

Mit ihrer fehlerfreien und ausdrucksstarken Balance-Übung schafften es Jana Semenchenko und Lilly Maresch dieses Jahr sogar auf den zweiten Rang, was ihnen die deutsche Vizemeisterschaft einbrachte. Auch in der Dynamik-Übung gelang ihnen mit dem dritten Platz der Sprung aufs Siegertreppchen. Der erste Platz ging jeweils an das Damenpaar aus Düsseldorf, welches Deutschland vor ein paar Wochen bei der Europameisterschaft vertreten hat. Durch diese Glanzleistungen konnten sich Jana Semenchenko und Lilly Maresch für die deutsche Meisterschaft der Jugend qualifizieren, die in Kürze in Sindelfingen stattfindet. Zwei weitere TSV-Formationen werden das Damenpaar begleiten.

TSV-Trainerin Nina Wente, zugleich auch Landestrainerin des BTV, fand bei den deutschen Meisterschaften Unterstützung durch Co-Trainerin Corina Wittmann, die das Team mitbetreute.

