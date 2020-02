vor 26 Min.

Dreiste Sachbeschädigung in Dasing

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der in Dasing ein Auto zerkratzt hat.

Ein Unbekannter wird bei seiner Tat auf dem Parkplatz des Dasinger Bauernmarktes beobachtet und streitet trotzdem alles ab.

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der am Montagabend in besonders dreister Weise auf dem Parkplatz am Dasinger Bauernmarkt einen Pkw beschädigt haben soll.

Laut Polizeibericht sah eine 21-jährige Autofahrerin gegen 20 Uhr, wie der Mann ihr Fahrzeug zerkratzte. Als sie ihn deswegen ansprach, schrie er die Geschädigte lautstark an und bestritt die Beschädigung. Die junge Frau war durch das Verhalten des Mannes völlig schockiert und erstattete erst später eine Anzeige.

Somit konnte sich der Mann unerkannt zu Fuß in Richtung Dasing/Lindl entfernen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Beschreibung des Dasinger Täters

Der ca. 55-jährige Mann ist ca. 1,75 Meter groß, schlank und hat kurze braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jeans, eine schwarze Jacke und braune Schuhe sowie schwarze Handschuhe. Er hatte einen schwarzen Rucksack und einen roten Schirm bei sich. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

