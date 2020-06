vor 34 Min.

Drogen im Spiel? Polizei erwischt 28-Jährigen in Dasing

Bei einer Routinekontrolle in Dasing steigt der Polizei der Alkoholgeruch eines 28-Jährigen in die Nase. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt.

0,9 Promille hatte ein Autofahrer am Dienstagabend in Dasing. Dies stellte die Polizei bei einer Routinekontrolle in der Laimieringer Straße fest. Der 28-Jährige hatte einen deutlichen Alkoholgeruch aufgewiesen und zeigte drogentypische Auffälligkeiten.

Deshalb testete die Polizei sein Blut. Gegen den Fahrer wird nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt. (pos)

