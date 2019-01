vor 17 Min.

Drogenfahrt endet in der Innenstadt

In einer psychischen Ausnahmesituation befand sich ein Mann aus dem Landkreis Augsburg, nach dem die Polizei in der Nacht zum Mittwoch fahndete.

Eine Streife sichtete ihn gegen 3 Uhr mit seinem Wagen in der Friedberger Innenstadt und stoppte ihn. Bei der Kontrolle stellte sich auch heraus, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss unterwegs war. In seinem Auto wurden noch Konsumutensilien und ein Haschischbrocken aufgefunden. Nach einer Blutentnahme wurde er in das Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren gebracht.

