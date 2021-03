13.03.2021

Drogeriemarkt Müller in Friedberg muss wohl Ende des Jahres schließen

Der Drogeriemarkt Müller in der Friedberger Ludwigstraße soll zum Jahresende schließen.

Von Sebastian Richly

Es war nur eine Rettung auf Zeit, jetzt steht fest: Der Drogeriemarkt Müller in der Friedberger Ludwigstraße wird aller Voraussicht nach Ende des Jahres schließen müssen. Es machen bereits Gerüchte unter Mitarbeitern und Kunden die Runde. Die Innenstadt verliert damit ihr einziges Drogeriegeschäft. Es gibt bereits einen neuen Interessenten für die Räumlichkeiten.

Nach mehr als 20 Jahren ist für den Drogeriemarkt Ende des Jahres vermutlich Schluss. Das bestätigt Vermieter Roland Brunner auf Nachfrage: "Wir haben auch schon einen Interessenten für die Räumlichkeiten." Bereits Mitte Februar habe er einen Antrag auf Nutzungsänderung bei der Stadt eingereicht. Gekündigt ist der Mietvertrag aber noch nicht.

Friedberg: Physiotherapeut folgt auf Drogeriemarkt

Laut Brunner könnte ein Friedberger Physiotherapeut in die Räumlichkeiten ziehen. Leicht fällt dem Vermieter dieser Schritt nicht: "Ich habe ein gutes Verhältnis zur Firma Müller und kenne viele Mitarbeiterinnen schon sehr lange. Ich bin mir aber sicher, dass deshalb niemand auf der Straße landen wird", so der 65-Jährige, der hinzufügt: "Wir hätten liebend gerne weiterhin an Müller vermietet. Hätte die Firma den Mietvertrag um fünf Jahre verlängert, wäre das Thema vom Tisch gewesen."

Erstmals hatte unsere Redaktion am 3. April 2019 über die bevorstehende Schließung von Müller in der Ludwigstraße berichtet. Die Drogeriekette hatte den auslaufenden Mietvertrag nicht verlängert. Begründet wurde dieser Schritt mit sinkenden Umsätzen. Acht Tage später organisierten Kunden eine Kundgebung mit rund 35 Teilnehmern. Die Botschaft: "Ist erst mal der Müller fort, schließen auch andere hier am Ort."

Am 12. April gingen in Friedberg rund 35 Bürger auf die Straße, um für den Erhalt des Müller-Drogeriemarktes zu protestieren. Bild: Ute Krogull (Archivbild)

Daraufhin einigten sich Vermieter Roland Brunner und die Drogeriekette im September 2019: "Ich bin der Firma Müller entgegengekommen, weil ich sie hier gerne halten will, allein schon wegen der langjährigen Mitarbeiter. Man kennt sich halt", so Brunner, der aber schon damals im Gespräch mit unserer Redaktion klarmachte: "Die Filiale bleibt ganz sicher nur auf Bewährung." Brunner erinnert sich: "Ich bin mit der Miete um ein Drittel runtergegangen und die war auch vorher schon nicht üppig. Leider hat sich an der Situation nicht wirklich etwas geändert." Die Kündigungsfrist wurde 2019 zudem auf sechs Monate verkürzt.

Vermieter wollte Drogeriemarkt Müller langfristig binden

Schon damals war Brunner auf der Suche nach einem Nachfolger, wurde aber nicht fündig. "Die Räumlichkeiten sind für viele Märkte einfach zu klein, für andere Branchen dagegen zu groß. Und ein Wettbüro oder sowas will ich hier nicht haben." Deshalb machte er der Drogeriekette ein Angebot. Nun trennen sich die Wege vermutlich aber doch, wobei Brunner betont: "Ich habe immer mit offenen Karten gespielt und die Firma Müller umgehend über die Pläne informiert."

Brunner wehrt sich gegen Vorwürfe, er wolle nur eine höhere Miete kassieren: "Ich gebe zu, dass der Nachfolger etwas mehr Miete bezahlt. Aber mir wäre viel lieber gewesen, wenn die Firma Müller drin geblieben wäre. Die Umbaukosten und den damit verbundenen Stress hätte ich mir gerne gespart." Der Vermieter rechnet mit Umbaukosten im sechsstelligen Bereich. Die Drogeriekette wollte sich zu der Thematik nicht äußern. In einer Mitteilung heißt es auf Anfrage unserer Redaktion lediglich: "Leider kann ich Ihnen hierzu zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen geben."

Drogeriemarkt Müller schließt: So reagiert Friedbergs Bürgermeister

Überrascht über die Entwicklung ist Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann nicht: "Das konnte man absehen. Es ist aber ein herber Verlust für die Innenstadt. Gerade für ältere Menschen und Personen ohne Auto macht es das nicht einfacher." Der Drogeriemarkt in der Ludwigstraße ist der einzige im Friedberger Stadtkern - vier Kilometer entfernt in Friedberg-West gibt es eine weitere Müller-Filiale und in der Marquardtstraße einen Laden von Rossmann.

Der Drogeriemarkt Müller in der Friedberger Ludwigstraße soll zum Jahresende schließen. Bild: Ute Krogull

Der Bürgermeister hofft, dass der Supermarkt in der Ludwigstraße weitere Drogerieprodukte in sein Sortiment aufnimmt, um zumindest einen kleinen Ausgleich zu schaffen. Die Schließung des Drogeriemarktes zu verhindern, dafür sieht Eichmann schlechte Chancen: "Es ist eine relativ normale Nutzungsänderung. Mit solchen Anträgen hatten wir schon öfter zu tun. Es war letztlich eine Entscheidung der Kunden."

Wie geht es mit dem Einzelhandel in Friedberg weiter?

Um die Innenstadt wieder attraktiver zu machen, wolle die Stadt 2022 ein Einzelhandelskonzept erarbeiten. Eichmann: "Wir können globale Trends zwar nicht aufhalten, aber wir können die notwendigen Rahmenbedingungen für Händler und Kunden schaffen. Der Ausbau der Bahnhofstraße ist ein Teil dieser Strategie." An Interessenten für die Friedberger Innenstadt würde es übrigens nicht mangeln. Eichmann: "Die Nachfrage ist da, aber Kapazitäten für größere Märkte gibt es eben nicht."

Der Physiotherapeut plane laut Vermieter, nach der Umbauphase im Frühjahr 2022 zu eröffnen. Brunner: "Der Mietvertrag, der noch nicht unterschrieben ist, ist auf lange Zeit ausgelegt, um die immensen Investitionskosten zu rechtfertigen und allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben."

Die Drogeriekette Müller hatte ohnehin eine andere Strategie. Es gilt als sicher, dass in Lechhausen nahe Kaufland eine große moderne Filiale eröffnet werden soll. Offenbar gibt es aber noch keinen konkreten Zeitplan. Ursprünglich war 2021 im Gespräch. (mit tril und kru)

