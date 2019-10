09:28 Uhr

Drohanrufe sorgen für SEK-Einsätze in Augsburg und Friedberg

Ein Unbekannter hat in Friedberg und Augsburg mit dem Einsatz einer Maschinenpistole gedroht. Mittlerweile steht laut Polizei fest, wer dahinter steckt.

Von Tom Trilges

Zwei anonyme Anrufe bei der Polizei in Friedberg und Augsburg haben Donnerstagabend zu größeren Einsätzen geführt. Am Freitag ermittelten die Beamten den Anrufer. Er stammt aus Nordrhein-Westfalen.

Täter droht in Friedberg der Polizei mit Maschinenpistole

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr rief ein unbekannter Mann bei der Polizeiinspektion Friedberg mit unterdrückter Rufnummer an, um den Beamten mitzuteilen, dass er auf die Dienststelle kommen und sich erschießen lassen will, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Freitag mitteilte. Außerdem habe er eine selbstgebaute Maschinenpistole. Diese Aussagen wurden mehrfach von ihm wiederholt.

SEK-Einsatz in Friedberg nach Drohung von Anrufer

Aufgrund dessen zog die Polizei weitere Kräfte hinzu. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde angefordert, um einer möglichen eskalierenden Lage vorzubeugen. Bis spät in die Abendstunden versuchte die Polizei dann, den Anrufer zu ermitteln und dessen Aufenthaltsort festzustellen. Augenzeugen berichten von einer massiven Polizeipräsenz, vor allem rund um den Friedberger Bahnhof.

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse war der Polizei zufolge letztlich nicht mehr davon auszugehen, dass eine akute Bedrohung von dem unbekannten Anrufer ausgeht. Die eingesetzten Unterstützungskräfte wurden daher Zug um Zug reduziert. Die Polizei betont, es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Friedberger Bevölkerung bestanden.

Drohungen gegen Polizei: Anrufer stammt aus NRW

Gegen 23.45 Uhr rief offenbar der selbe unbekannte Mann bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte an und brachte nahezu denselben Sachverhalt vor, weshalb im Innenstadtbereich die Polizeikräfte zunächst ebenfalls verstärkt wurden. Auch die Beamten des SEK waren erneut im Einsatz. Auch hier bestand den Polizeiangaben zufolge für die Bevölkerung keinerlei Gefahr.

In den frühen Morgenstunden konnte die Identität des Anrufers dann ermittelt werden: Es handelt sich wohl um einen 37-Jährigen aus Nordrhein-Westfahlen, der die Anrufe auch von dort aus tätigte. Die näheren Hintergründe werden derzeit von der Polizei in NRW überprüft. (mit dpa)

