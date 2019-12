vor 18 Min.

Duo Gleichklang gibt seine Premiere

Sabine Koller und Thomas Schlagowski stellen sich in Mering vor

Ein außergewöhnliches Duo mit fantastischen Gitarrenklängen und wunderschönen Stimmen – das versprach die Einladung zum Konzert des neuen Duos Gleichklang. 25 Zuhörer konnten die Premiere im Studio der Sängerin Sabine Koller genießen.

Viel Beifall nach den einzelnen Liedern und der Ruf nach Zugaben zeigten den beiden Musikern, dass sie mit ihrer Auswahl an englischen, deutschen und russischen Liedern, aber auch einigen Mantren zum Mitsingen den Geschmack der Zuhörer getroffen hatten. Ein Höhepunkt war das Lied „Weu’sd a Herz hast wia a Bergwerk“ von Rainhard Fendrich.

Neben „I Don’t Want to Talk About It“ von Rod Stewart, „Shallow“ aus dem Musikfilm „A Star Is Born“ oder „Stumblin’ in“ von Suzi Quatro sang Sabine Koller, die von Thomas Schlagowski an der Gitarre und bei einigen Liedern auch mit Gesang begleitet wurde, Titel aus ihrer eigenen Feder.

Als ihre geliebte Katze vor drei Jahren starb, schrieb sie in bayerischer Sprache „Wo’s ded I drum geb’n“ und des Weiteren das Lied „I’m Light, I’m Love“. Die beiden Musiker probieren verschiedene Musikstile aus, wie Rock-Pop, Volksrock, Film- und Tanzmusik.

Aber auch ihre Version des russischen Liedes „Otschi tschornyje“ kam bei den Besuchern so gut an, dass sie es in einer Zugabe sogleich ein zweites Mal präsentieren durften. (hese)

Themen folgen