EAV-Konzert: Mering stemmt ein Mammutprojekt

5000 Besucher kamen zur EAV-Konzert nach Mering. Es verlief weitgehend friedlich, doch der Organisator Acky Resch muss noch ein bisschen nachbessern.

Für eine Großstadt wie München ist ein Festival mit 5000 Besuchern ein Klacks, so passen beispielsweise ins Olympiastadion etwas mehr als 69000. Für Mering mit seinen gut 15000 Einwohnern ist aber das Open Air mit der Ersten Allgemeinen Verunsicherung ein Mammutprojekt. 5000 Fans strömten am Samstag auf das Freizeitgelände am Badanger. Eine Woche zuvor waren es etwas mehr als 2000 Gäste beim Feuerwehrfest mit der Bayern 3 Band. Und das Festivalgelände hat sich bewährt. Schon in den Jahren zuvor hat es mit den Konzerten von Hans Söllner und Hans-Jürgen Buchner von Haindling seine Feuertaufe bestanden. Hervorzuheben ist vor allem, dass alle friedlich gefeiert haben.

Jetzt gilt es aber bei der Organisation nachzubessern, denn dass die Besucher über eine Stunde anstehen müssen, um bei sengender Hitze ein Getränk zu bekommen, ist nicht hinnehmbar. Da muss Veranstalter Acky Resch dringend dazu lernen. Das hat er jetzt in der Rückschau auf das EAV-Konzert auch versprochen. Und falls es nächstes Jahr wieder ein Großevent in Mering geben wird, muss er zeigen, dass er auch 5000 Gäste schnell und effektiv mit Getränken versorgen kann.

