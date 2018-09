20:00 Uhr

EM-Silber als Trost

Die Friedberger Einzelfahrer bleiben bei der Europameisterschaft im niederländischen Weert hinter ihren Erwartungen zurück.

Von Andreas Hillenbrand

Die Friedberger Wasserskifahrer haben bei der Europameisterschaft im niederländischen Weert ihre Klasse als Mannschaft bewiesen. Nach verletzungsbedingtem Ausfall des dreifachen Titelverteidigers Andreas Hillenbrand wurden mit Laura Hillenbrand, Tobias Klinge, Valentin Der, Andrea Wall, Jürgen Usinger und Roland Schnugg immerhin sechs Friedberger Starter für die europäischen Titelkämpfe durch den Deutschen Wasserski- und Wakeboardverband nominiert.

U19 weiblich Im Trickski-Vorlauf startete Laura Hillenbrand perfekt in den Wettkampf, verpasste als Sechste aber knapp den Einzug ins Finale der besten Fünf. In ihrer stärksten Disziplin Slalom zählte sie nach starken Saison- und Trainingsleistungen zu den Medaillenkandidaten. In der ersten Runde lief alles nach Plan und es sah nach einer sicheren Fahrt aus, bis ihr vor Boje fünf ein Fehler passierte und sie an dieser und damit auch an einer Finalplatzierung vorbeifuhr. Sie zeigte dann aber im Springen ihren bislang weitesten Sprung auf 26,90 Meter. Aufgrund des schlechten Slalomergebnisses langte es auch in der Kombinationswertung nicht für eine vordere Platzierung.

Zwei Friedberger Starter nachnominiert

U19 männlich Obwohl noch nicht im Nachwuchs-Nationalkader, wurden die beiden Starter des WSV Friedberg nachträglich aufgrund von guten Saisonleistungen als Verstärkung für das U19-Team nominiert. Nach guten Trickskiläufen und einer neuen persönlichen Bestleistung von Tobias Klinge ging es gegen starke Konkurrenz in die Slalom-Vorläufe und erst einmal darum, die Trainingsleistungen umzusetzen und Wettkampferfahrung zu sammeln. Tobias Klinge erwischte einen rabenschwarzen Tag und schied wie zuvor schon Teamkollegin Laura Hillenbrand gleich in der ersten Runde aus.

Auch Valentin Der musste trotz ordentlicher Leistung bereits früh den Kampf um die Finalplätze aufgeben. Im abschließenden Springen konnte er zwar seine persönliche Bestleistung auf über 27 Meter steigern, aber erreichte nicht das Sprungfinale. In der Mannschaftswertung konnten sie sich dann knapp auf den fünften Rang vor Israel und hinter Polen einsortieren.

Senior männlich und weiblich Erstmals seit vielen Jahren stellte der WSV Friedberg mit Andrea Wall wieder ein weibliches Mannschaftsmitglied in der Slalomwertung. Los ging der Wettkampf allerdings für Jürgen Usinger mit dem Trickski. Nach zwei perfekten Läufen sah es zunächst gut aus, doch leider mussten zwei Figuren gestrichen werden, da sie am Ende die erlaubte Zeit überschritten. Im Slalom zeigten die Friedberger im Vorlauf gute Leistungen und qualifizierten sich alle für das Finale. Dort konnte Andrea Wall ihre Leistung vom Vortag nicht wiederholen und rutschte vom Bronze-Platz zurück auf Rang vier.

Bei den Senior Men kämpfte Roland Schnugg um eine Medaille. Trotz sehr guter Leistung mit drei Bojen an der 12-Meter-Leine war die Konkurrenz an diesem Tag einfach zu stark und auch Schnugg fand sich knapp hinter dem Siegerpodest auf Platz vier wieder. Jürgen Usinger erreichte wie bereits nach dem Vorlauf einen guten sechsten Rang. Im abschließenden Springen gelang Usinger ein sicherer erster Sprung, er qualifizierte sich aber nicht für das Finale. Ein versöhnliches Ende nahm die EM dann zumindest für Jürgen Usinger und Andrea Wall, die gemeinsam mit der deutschen Mannschaft zwar ihren Titel nicht verteidigen konnten, aber hinter dem Gastgeber Holland knapp vor Weißrussland auf dem zweiten Platz landeten.

