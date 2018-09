vor 39 Min.

Ehrliche Finderin gibt Bargeld ab

Die Scheine liegen jetzt bei der Polizei.

Am Geldautomat im Supermarkt an der Augsburger Straße in Friedberg wollte eine 48-jährige Frau Geld abheben. Dabei bemerkte sie, dass noch einige Scheine im Ausgabeschacht lagen. Weit und breit war niemand zu sehen, auch nach einer Wartezeit kam niemand, der sich als Eigentümer zu erkennen gab. Die Frau nahm den dreistelligen Betrag an sich und brachte ihn zur Polizei. Die oder der Vergessliche kann sich dort melden.

