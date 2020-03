vor 32 Min.

Ein 50-Jähriger schläft mit Bierflaschen in seinem Auto

Die Polizei entdeckt einen Mann am Straßenrand in Friedberg-Haberskirch, der in seinem Auto schläft. Um ihn herum liegen leere Bierflaschen.

Am Dienstagnacht bemerkte eine Polizeistreife einen Mann, der mit mehreren leeren Bierflaschen in seinem Auto schlief. Der 50-Jährige parkte nach Angaben der Polizei Friedberg am Wasserturm in der Nähe von Haberskirch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Pkw war beschädigt, auch seine Reifen waren platt. Er habe gegen 22 Uhr ein Reh angefahren, erklärte der Fahrer, der nach dem Unfall sein Auto abgestellt und Bier getrunken habe.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Zeugen, die einen Unfall mit einem blauen Opel Astra im Bereich der Ortsverbindungsstraße Derching/Wulfertshausen beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter 0821/323-1710 melden. (pos)

