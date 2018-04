vor 17 Min.

Ein Besuch auf Augenhöhe in der Pfarrgemeinde Sankt Michael

Volles Haus hat Generalvikar Harald Heinrich beim Abschlussgottesdienst in Mering.

Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Michael beendete der Generalvikar Monsignore Harald Heinrich (dritter von links) die dreitägige Pastoralvisitation der Diözese Augsburg in Mering. Gemeinsam mit Pfarrer Thomas Schwartz, Diakon Tino Zanini, Diakon Tobias Seyfried, dem Seelsorger Josef Afatchao und Pater Wilfried Kunz feierte Henrich die Messe. Bereits bei der Andacht am Freitagabend verkündete Heinrich, dass seine Visite ein Besuch auf Augenhöhe sein soll. Er wolle den Menschen in der katholischen Pfarrgemeinde begegnen und sie anhören. In seiner Predigt am Sonntag erklärte er, dass die katholischen Christen sich wieder mehr auf ihren Glauben konzentrieren sollten. Er hob hervor, wie wichtig Jesus uns dessen Lehre sind. „Jesus selbst müssen wir nicht organisieren, er ist für jeden spürbar“, sagte er. Die Pastoralvisitation der Diözese sei eine Gelegenheit des gegenseitigen Austauschs. Einen Abschluss setzte der Empfang mit den Gemeindemitgliedern im Innenhof des Papst-Johannes-Hauses.

