16.10.2019

Ein Blick hinter die Kulissen

Beim Spielenachmittag in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Kissing können Kinder Spaß haben und Eltern die Arbeit kennenlernen

Unter dem Motto „Komm, ich zeig dir meinen Kindergarten“ stand der bunte Spielenachmittag in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Kissing, der in Kooperation mit dem Familienstützpunkt Süd stattfand.

Die Kinder der Einrichtung konnten ihren Familien an diesem Nachmittag den Kindergarten und ihre Lieblingsbeschäftigungen zeigen. In den einzelnen Räumen gab es dabei vieles zu entdecken, von „Alles zum Thema Farben“, „bauen und konstruieren“ bis hin zu „verschiedene Brettspiele“ war alles zu finden und durfte nach Belieben ausprobiert werden.

Außerdem hatten die Eltern die Möglichkeit, die Arbeit des Familienstützpunktes Süd kennenzulernen. Gestärkt wurde sich dabei mit Kaffee, Apfelsaft und leckerem Kuchen.