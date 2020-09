vor 49 Min.

Ein Dieb hat es in Friedberg auf Werkzeug abgesehen

Eine Werkzeugkiste ließen unbekannte Diebe in Friedberg mitgehen.

Aus einem ungesicherten Anhänger verschwand über Nacht in Friedberg eine Werkzeugkiste. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben?

Einen Werkzeugkasten hat ein unbekannter Dieb aus einem ungesicherten Anhänger mit Planenaufbau gestohlen, der in der Wiffertshauser Straße in Friedberg stand. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag, wurde aber erst jetzt bei der Polizei angezeigt. Es entstand ein Diebstahlsschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

