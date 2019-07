vor 45 Min.

Ein Dominikanerpater auf dem Friedberger Altstadtfest

Pater Martin ist gerne als Seelsorger in Friedberg im Einsatz und auch beim Altstadtfest am Stand der Pfarrei St. Jakob mit Spaß dabei.

Martin Holzmann ist als Seelsorger in St. Jakob tätig. In seinem weißen Habit trifft man ihn auch bei der Gauklergruppe bei der Friedberger Zeit.

Von Heike John

Im langen weißen Habit ist Pater Martin Holzmann sicher schon vielen Menschen in Friedberg aufgefallen. Die Ordenstracht der Dominikaner mit Schulterüberwurf und Kapuze trägt der 30-Jährige fast immer und mit Stolz. „Nur wenn ich auf dem Radl zum Friedhof unterwegs bin, ist eine kurze Hose praktischer und ich habe mein Gewand im Rucksack“, sagt der 30-Jährige. Im Rahmen seines Pastoralkurses bei den Pallottinern ist er seit November in der Pfarrei St. Jakob an der Seite von Stadtpfarrer Steffen Brühl als Seelsorger tätig.

Ein Habit könne Türöffner aber auch Barriere sein, so die Erfahrung des Jungpriesters. Erst im Juni wurde er in Wien zum Priester geweiht. Auf Leute zuzugehen fällt dem aufgeschlossenen Dominikanerpater leicht. „Ich rede gerne mit anderen Menschen und gerne über Gott und am liebsten beides zusammen. Glaube soll keine Einbahnstraße sein“. In der Pfarrei St. Jakob gebe es viele aktive Leute, die ihren Glauben teilen, so freut er sich. „Die Gemeinde hier ist so lebendig, da gibt es fast rund um die Uhr was zu tun.“

Schwerpunkt ist die Jugendarbeit in St. Jakob

Hauptaufgabe und Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Pfarrei ist die Jugendarbeit. „Und diese ist auch meine Leidenschaft“, sagt er. Egal ob Pfarrjugend, Pfadfinder oder Ministranten, immer wieder sei er beeindruckt, wie junge Leute auf die Suche gehen und vom Glauben etwas wissen wollen. Ins Gespräch komme man da am besten bei einer lockeren Schafkopfrunde.

Fröhlicher Geselligkeit ist Pater Martin nicht abgeneigt. Und so könnte der ein oder andere Besucher auch beim Altstadtfest auf ihn gestoßen sein. An der Jakobus-Schänke der Pfarrei übernahm der Dominikanerpater gelegentlich Schankdienst. Unterwegs in der Menschenmenge der Friedberger Zeit war er in dieser Woche aber auch als Sänger im eigens für das historische Fest gegründeten Chor Cantabibe.

Erfahrungen bei der Landshuter Fürstenhochzeit

„Ein Riesenspaß ist das, mit einer Gauklergruppe durch die Straßen zu ziehen“, schwärmt Martin Holzmann. Das historische Feiern ist ihm schon aus seiner Heimatstadt Landshut mit der dortigen Fürstenhochzeit geläufig. Eigens einkleiden musste sich Pater Martin für das historische Ereignis nicht. „Mein Habit ist 800 Jahre alt, das ist historisch genug“, entschied er.

Seine Eltern arbeiteten beide als Lehrer an einer von Dominikanerinnen geführten Schule. Dies war der erste Kontakt zum Orden. „Ordensleute habe ich immer positiv kennengelernt, bereits in meinem von Schwestern geführten Kindergarten“. Nach Abitur und Zivildienst studierte er zunächst Jura in Heidelberg und Regensburg. Dort ließ er sich bei seinen Messebesuchen von den Predigten eines Dominikanerpaters begeistern. „Die Dominikaner sind ja als Predigerorden bekannt“, sagt Holzmann.

Vom Jurastudium ins Noviziat

Nicht leicht gemacht hat er sich die Entscheidung, sein Jurastudium zu unterbrechen, um mit 23 Jahren ein Noviziat in Worms zu absolvieren und anschließend zum sogenannten Studentat in Wien anzutreten. Auf eine gute Predigt legt Pater Martin viel Wert, da hat er durchaus auch hohe Ansprüche an sich selbst. Kurz und prägnant soll sie sein, gerne auch humorvoll und den Menschen etwas mitgeben für den Alltag.

Geschwisterlich und gut miteinander umzugehen ist ihm wichtig. „Ein Priester, der Macht ausüben will, ist für mich unvorstellbar, auch im Miteinander mit Ordensfrauen“, sagt er. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er sich für den Umgang seiner Kirche mit dem Missbrauchsskandal zutiefst schämt. Leitlinie für sein Leben als Priester ist für Pater Martin sein Primizspruch „Die Liebe Christi drängt uns“ aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. „Die Leute sollen mir anmerken, dass mich Christus antreibt.“

Theologiestudium in Kalifornien

Der Dominikanerorden überzeugt ihn durch die ausgewogene Mischung aus Leben im Kloster und Aufgaben außerhalb der Klostermauern. „In klösterlicher Gemeinschaft beten und studieren, sich immer weiterentwickeln, das gefällt mir“. Großen Erfahrungsschatz während seines Studiums der Theologie und Philosophie sammelte Pater Martin bei seinem Auslandsjahr in den USA. Mit Blick vom Campus der University of California Berkeley auf die Golden Gate Brücke widmete er sich vor allem Thomas von Aquin und Martin Heidegger. „Es war interessant, einmal einen amerikanischen Blick auf Heidegger ohne dessen nationalsozialistischen Hintergrund zu bekommen.“

In den USA schrieb er auch seine Masterarbeit, bei der er sich mit der Debatte über die Todesstrafe bei Albert Camus, François Mauriac und Gustav Radbruch beschäftigte. Bei der philosophischen Beleuchtung des Themas Gerechtigkeit und Gnade konnte er auch sein juristisches Vorwissen mit einbringen. Vor allem soziale Ungleichheit, die er in den USA noch extremer als in Deutschland erlebt hat, bewegt den Dominikaner.

Sein Rat: Mehr miteinander reden

„Die Gesellschaft driftet immer mehr auseinander. Wir sollten unbedingt mehr miteinander als übereinander reden.“ In diesem Sinne schätzt Pater Martin das dominikanische Gemeinschaftsleben und das Miteinander der Generationen.

Für ihn als Mann der Kirche sei es auch wichtig, sich immer wieder mit aktuellen Fragestellungen auseinanderzusetzen, betont er. „Was bewegt die Menschen? Da kann man nicht Antworten von vor 2000 Jahren geben“. Viele könnten mit traditionellen Glaubensformen nichts mehr anfangen. Gleichzeitig seien sie auf der Suche nach Halt und Verlässlichkeit. Dies werde ihm vor allem bei Trauerfällen immer wieder bewusst, berichtet Pater Martin. Darauf adäquat eingehen zu können, sieht er als eine große Herausforderung.

