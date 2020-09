vor 37 Min.

Ein Dorf packt’s an

Derching soll sich entwickeln. Nächste Woche findet dazu ein Infoabend statt

Der Friedberger Stadtteil Derching vertritt den Landkreis beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Im Herbst 2019 erfuhren die Kreisfachberaterin Manuela Riepold und ihre Kollegen beim Rundgang durch Derching, mit welcher Energie die Bürger sich der Dorfentwicklung und der Zukunftsfähigkeit ihrer Gemeinschaft stellen. Es hat die Fachleute positiv beeindruckt, mit welchem Stolz der Heimatort präsentiert wurde. Nach dem Gewinn des Kreisentscheides 2019 wollen die Derchinger jetzt auch auf schwäbischer Bezirksebene ihr Engagement zeigen.

Über die ursprüngliche Idee der Dorfverschönerung hinaus beruhe der Wettbewerb mittlerweile auf einer umfassenden Sichtweise der Heimat, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Er unterstützt die Dorfgemeinschaften und die Politik, indem er dazu beiträgt, die soziale, kulturelle, wirtschaftliche und auch gestalterische Entwicklung in den Dörfern zu optimieren. Das Hauptanliegen des Wettbewerbs ist, die Bürger für die aktive Mitgestaltung ihres heimatlichen Lebensraumes zu begeistern.

In der Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen wurde in Derching das Wir-Gefühl gestärkt. Jetzt heißt es, die Ideen zu vertiefen: Neugestaltung des Dorfplatzes, Bepflanzung der Kreisverkehre an den Ortseingängen, Aufbau eines sozialen Netzwerks und so weiter. Dazu braucht es Mitstreiter, kreative Köpfe, die sich einbringen möchten, und geschickte Hände, die tatkräftig mit anpacken.

Deshalb sind alle Derchinger eingeladen, am Mittwoch, 23. September, ab 19.30 Uhr im Pfarrheim die Planung für das Jahr 2021 mitzugestalten. Dann nämlich repräsentiert Derching den Landkreis Aichach-Friedberg im Bezirksentscheid Schwaben. (AZ)

