19.09.2018

Ein Einsatz, der Freude bringt

Bei der Freiwilligenmesse am Sonntag zeigen Vereine und Einzelpersonen, wie man sich einbringen kann. Mit dabei ist Andrea Reinicke von der Organisation „Seite an Seite“

Erzählen Sie ein wenig über Ihre Organisation.

Andrea Reinicke: „Seite an Seite“ ist ein ehrenamtlicher Helferkreis, der vom Bundesministerium für Gesundheit und Pflege anerkannt und gefördert wird. Pflegende Angehörige und Betroffene werden in ihrem schwierigen und belastenden Alltag gleichermaßen in der meist schwierigen Pflegesituation zu Hause entlastet. Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen unterstützen stundenweise im eigenen Zuhause der Betroffenen und/oder in Betreuungsgruppen bei Dingen des alltäglichen Lebens wie einkaufen, spazieren gehen, Ausflüge oder einfach nur da sein.

Was bieten Sie für Engagement-Möglichkeiten und warum?

Reinicke: Das Schöne bei „Seite an Seite“ ist, dass es keine strikten Vorgaben für das jeweilige Engagement gibt. Jeder kann sich einbringen in dem Maß, wie er es möchte. Die Grundlage für ein gutes Gelingen ist der aufwendige Vermittlungsprozess zwischen Klienten und Helfern, bei dem die Wünsche beider Seiten berücksichtigt werden müssen. Der Ehrenamtliche betreut immer den gleichen Klienten und kann eine fast freundschaftliche Beziehung aufbauen. Der Einsatz soll beiden Parteien Spaß machen und Freude bringen. Die Ehrenamtlichen werden nicht einfach geschickt, sondern persönlich in den Haushalt des Klienten eingeführt.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Mitarbeit in einer Betreuungsgruppe. Hier bilden mehrere Ehrenamtliche unter fachlicher Leitung ein Team im Betreuungsschlüssel von 1:3. Die verschiedenen Möglichkeiten des Engagements berücksichtigt die Vielfalt von Vorstellungen, die Ehrenamtliche mitbringen. Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten – man muss dafür sorgen, dass diese eingesetzt werden können.

Wie viele Ehrenamtliche sind bei Ihnen aktiv?

Reinicke: Zum jetzigen Zeitpunkt sind 45 ehrenamtliche HelferInnen aktiv. Ziel ist ein weiterer Ausbau des Dienstes, das heißt, die Anzahl soll weiter ansteigen.

Wie finden Sie neue Ehrenamtliche?

Reinicke: Neue Ehrenamtliche kommen durch Empfehlung von anderen Ehrenamtlichen, aus Werbung in Form von Aushängen, Anzeigen und Ergebnisse aus der Netzwerkarbeit.

Warum ist Ehrenamt wichtig?

Reinicke: Ehrenamt ist ein wichtiger Teil in unserer Gesellschaft, die auf Leistung und Leistungsfähigkeit ausgerichtet ist. Das Ehrenamt kann etwas leisten, was sonst kaum möglich ist: Zeit anbieten. Frei nach dem Motto: Sich gegenseitig zu helfen und Zeit zu schenken, ist das Schönste, was wir für andere tun können.

Welche Unterstützung bieten Sie den Ehrenamtlichen?

Reinicke: Die Ehrenamtlichen können mich jederzeit telefonisch und auch nach Absprache persönlich erreichen sowie per Email. Sie haben in mir einen Ansprechpartner bei Sorgen, Unsicherheiten und Problemen. In den zweimonatlichen Treffen können Erfahrungen ausgetauscht werden. Gemeinsame Unternehmungen und Feiern stehen auch auf dem Programm. Die Ehrenamtlichen können mitentscheiden, wie wir das Jahr gemeinsam gestalten. Wir bieten kostenfrei Fortbildungen und Schulungen an, um auf dem neuesten Stand zu sein.

Kontakt Andrea Reinicke, Seite an Seite gGmbh in Gersthofen, Telefon 0821/49700-440.

